Картофель на гриле — хрустящая корочка и мягкая сердцевина

Что может быть лучше аромата дымка, сочного мяса, приятной компании и вкусного гарнира на свежем воздухе? А что, если этим гарниром будет картофель на гриле?

С хрустящей, золотистой корочкой снаружи и нежной, рассыпчатой сердцевиной внутри, он станет настоящим украшением вашего барбекю и приятно удивит даже самых требовательных гурманов. Картофель на гриле — это простой, но невероятно вкусный способ приготовления, который позволяет раскрыть весь потенциал этого любимого овоща.

Почему картофель на гриле — отличный выбор для барбекю?

Картофель гриль имеет множество преимуществ, которые делают его идеальным гарниром для летнего барбекю.

Простота приготовления. Для приготовления картофеля на гриле не нужны особые кулинарные навыки или сложные рецепты. Доступность ингредиентов. Картофель — один из самых доступных и популярных овощей, который найдется в каждом доме. Универсальность. Картофель на гриле можно приготовить с различными специями, травами и соусами, чтобы он идеально сочетался с вашим основным блюдом. Аромат дымка. Приготовление на гриле придает картофелю неповторимый аромат дымка, который делает его еще более аппетитным. Хрустящая корочка и мягкая сердцевина. Сочетание хрустящей корочки и нежной сердцевины — это то, что делает картофель на гриле таким особенным.

Ингредиенты:

картофель — 1 кг;

майонез Домашній от Торчин® — 150 г;

горчица Діжонськая от Торчин® — 1 ст. л;

чеснок — 2-3 зубчика;

сок половины лимона;

соль, перец по вкусу;

свежая зелень для украшения;

кетчуп До шашлику от Торчин® — для сервировки.

Приготовление картофеля на гриле:

Выберите картофелины примерно одного размера. Тщательно вымойте их, не снимая кожуру. Просушите бумажным полотенцем. Разрежьте каждую картофелину пополам и поместите в миску для маринования. Посолите по своему вкусу. Большие картофелины можно разрезать на четыре части. Очистите чеснок и измельчите его. Добавьте к картофелю. Приготовьте маринад, смешав майонез Домашній от Торчин® с горчицей Діжонська от Торчин® в соотношении примерно 3:1, добавьте сок лимона. Заправьте картофель маринадом и хорошо перемешайте. Оставьте на 15-20 минут, чтобы вкусы соединились. Выложите картофель на решетку гриля и обжаривайте на среднем огне, периодически переворачивая, до золотистого цвета. Следите, чтобы картофель не подгорел. Время приготовления на огне — примерно 15 минут с каждой стороны. Готовый картофель выложите на блюдо, посыпьте свежей измельченной зеленью. Подавайте с кетчупом До шашлику от Торчин®. Наслаждайтесь запеченным картофелем с кетчупом. Он прекрасно подойдет как гарнир к мясу или рыбе, или как самостоятельная горячая закуска на природе.

Особенности приготовления картофеля на гриле

У нас есть небольшой секрет, как сделать овощи на гриле еще вкуснее. Прежде чем добавлять маринад, картофель следует предварительно отварить до состояния полуготовности. Это займет примерно четверть часа.

Просто поместите целые, неочищенные картофелины в кастрюлю, залейте водой и немного проварите. Затем выньте картофель из кастрюли и промокните бумажным полотенцем, чтобы удалить лишнюю влагу. Важно не переварить картофель до полной готовности. После этого замаринуйте его, следуя рецепту.

Запекание полусваренного картофеля приводит к изменению структуры крахмала, что делает его более плотным и насыщенным вкусом.

Не рекомендуется отваривать картофель слишком заблаговременно. Лучше всего это делать непосредственно перед запеканием на гриле, или хотя бы не раньше, чем за час до этого.

Картофель на мангале в маринаде из майонеза и горчицы прекрасно сочетается с копченым салом, которое придает ему неповторимый аромат.

Можно использовать и обычное сало. Лучше всего выбирать сало с мясными прожилками.

Точное время запекания определить трудно, поскольку оно зависит от сорта и размера картофеля. Если вы запекаете предварительно отваренный картофель, время приготовления на гриле значительно сократится.

Овощи на гриле — это настоящее воплощение лета на тарелке: яркие, сочные, с легким дымком и хрустящей корочкой. Но чтобы они раскрыли свой вкус на полную, важно их хорошо подготовить. Читай дальше — как замариновать овощи для гриля или мангала.

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