Когда квасить капусту в январе 2026 года: благоприятные и неблагоприятные дни

В январе 2026 хозяйки продолжают традицию зимних заготовок, среди которых почетное место занимает квашеная капуста.

Чтобы закуска была хрустящей, сочной и долго хранилась, многие обращаются к лунному календарю — читай в материале, когда лучше квасить капусту в январе 2026 года, а в какие дни стоит удержаться.

Когда квасить капусту в январе 2026 года: благоприятные дни

Влияние фаз Луны на процессы брожения заметили еще наши предки: считается, что определенные периоды способствуют быстрому заквашиванию без потери текстуры, в то время как другие могут превратить продукт в мягкую и неприятную массу.

Так как половина января уже прошла, и некоторые даты выпали вместе с возможностью квасить капусту, хороших дней стало меньше, однако они все еще есть. Главное правило — выбирать время, когда Луна растет. Именно в этот период активизируются молочнокислые бактерии, делающие капусту хрустящей.

Согласно лунному календарю на январь 2026 года, золотыми днями для заквашивания будут:

23 января (после 16:00), 24 и 25 января — Луна в созвездии Овна и Тельца;

28 и 29 января — растущая Луна в Близнецах.

Кроме того, народные традиции советуют обращать внимание на так называемые “мужские” дни недели — понедельник, вторник и четверг. Во второй половине месяца, когда Луна будет в фазе роста, в эти дни 19, 20, 22, 26, 27 и 29 января.

Когда солить капусту в январе 2026: неблагоприятные даты

Квашение капусты в неблагоприятные дни может привести к тому, что она станет слишком мягкой, потемнеет или приобретет неприятную слизь. Мы рекомендуем избегать таких дат:

Полнолуние (3 января) — этот период уже истек, но стоит помнить, что капуста, заквашенная в полнолуние, часто получается перекислой.

Молодой Месяц (18 января) — в этот день и за сутки до и после него (17–19 января) процессы брожения замедляются, а заготовка может быстро испортиться.

Спадающая Луна (4–17 января) — сейчас мы находимся именно в этой фазе, поэтому специалисты рекомендуют подождать еще несколько дней до появления новой Луны.

Секреты хрустящей квашеной капусты

Кроме календаря на результат влияют сорт овоща и технология приготовления. Для квашения лучше всего подходят среднепоздние и поздние сорта с плотными головками белого цвета. В них содержится больше сахаров, необходимых для природного консервирования.

Оптимальная температура для активного брожения — от +18 до +22 градусов. Если в помещении очень холодно, процесс растянется, а капуста может стать горькой. Не забывай также прокалывать капусту деревянной палочкой до самого дна банки 2–3 раза в день, чтобы получались пузырьки углекислого газа.

Соблюдение лунного ритма в сочетании с правильным выбором сорта поможет тебе получить идеальную зимнюю закуску, богатую витаминами C и K.

