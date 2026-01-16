Коли квасити капусту в січні 2026: сприятливі та несприятливі дні

У січні 2026 року господині продовжують традицію зимових заготовок, серед яких почесне місце посідає квашена капуста.

Щоб закуска була хрумкою, соковитою та довго зберігалася, багато хто звертається до місячного календаря — читай в матеріалі, коли краще квасити капусту в січні 2026, а в які дні варто утриматися.

Коли квасити капусту в січні 2026: сприятливі дні

Вплив фаз Місяця на процеси бродіння помітили ще наші предки: вважається, що певні періоди сприяють швидкому заквашуванню без втрати текстури, тоді як інші можуть перетворити продукт на м’яку та неприємну масу.

Так як половина січня вже минула, і деякі дати випали разом з можливістю квасити капусту, хороших днів стало менше, однак вони все ще є. Головне правило — обирати час, коли Місяць зростає. Саме в цей період активізуються молочнокислі бактерії, які роблять капусту хрумкою.

Згідно з місячним календарем на січень 2026 року, золотими днями для заквашування будуть:

23 січня (після 16:00), 24 та 25 січня — Місяць у сузір’ї Овна та Тельця;

28 та 29 січня — зростаючий Місяць у Близнюках.

Крім того, народні традиції радять звертати увагу на так звані “чоловічі” дні тижня — понеділок, вівторок та четвер. У другій половині місяця, коли Місяць буде у фазі росту, такими днями є 19, 20, 22, 26, 27 та 29 січня.

Коли солити капусту в січні 2026: несприятливі дати

Квашення капусти в несприятливі дні може призвести до того, що вона стане занадто м’якою, потемніє або набуде неприємного слизу. Ми радимо уникати таких дат:

Повня (3 січня) — цей період уже минув, але варто пам’ятати, що капуста, заквашена в повню, часто виходить перекислою.

Молодик (18 січня) — у цей день і за добу до та після нього (17–19 січня) процеси бродіння сповільнюються, а заготівля може швидко зіпсуватися.

Спадаючий Місяць (4–17 січня) — зараз ми перебуваємо саме в цій фазі, тому фахівці рекомендують почекати ще кілька днів до появи нового Місяця.

Секрети хрумкої квашеної капусти

Окрім календаря, на результат впливають сорт овочу та технологія приготування. Для квашення найкраще підходять середньопізні та пізні сорти, які мають щільні головки білого кольору. У них міститься більше цукрів, необхідних для природного консервування.

Оптимальна температура для активного бродіння — від +18 до +22 градусів. Якщо в приміщенні надто холодно, процес розтягнеться, а капуста може стати гіркою. Не забувай також проколювати капусту дерев’яною паличкою до самого дна банки 2–3 рази на день, щоб виходили бульбашки вуглекислого газу.

Дотримання місячного ритму у поєднанні з правильним вибором сорту допоможе тобі отримати ідеальну зимову закуску, багату на вітаміни C та K.

Раніше ми писали топ рецептів квашеної капусти на зиму — читай в матеріалі, за якими рецептами капуста вийде найбільш хрумкою.

