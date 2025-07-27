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Стресс, усталость и тяга к сладкому: поможет ли модный напиток с TikTok

Юлия Хоменко, редактор сайта 27 июля 2025, 11:00
Стресс, усталость и тяга к сладкому: поможет ли модный напиток с TikTok
Фото Pexels

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