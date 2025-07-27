Стресс, усталость и тяга к сладкому: поможет ли модный напиток с TikTok

Чувствуешь себя перегруженным или вялым? Не можешь уснуть? Хочется вредной еды? По словам некоторых пользователей социальных сетей, коктейль кортизола может быть именно тем, что вам нужно.

Его сторонники говорят, что напиток, изготовленный из фруктового сока, кокосовой воды и соли, может помочь побороть состояние, которое они называют надпочечниковой усталостью.

Некоторые инфлюенсеры говорят, что когда вы находитесь в хроническом стрессе, ваши надпочечники вырабатывают больше гормона кортизола, что приводит к перегрузке желез и их плохой (или вообще отсутствующей) работе. Они добавляют, что это может привести к таким симптомам, как усталость, проблемы со сном и тяга к сладкому и соленому.

Поможет ли вам коктейль с кортизолом почувствовать себя лучше? Журналисты The New York Times проанализировали этот тренд и обратились за комментариями к пятерым ведущим эндокринологам, чтобы выяснить, есть ли в этом сладком рецепте хоть капля правды.

Сладкое обещание: миф о надпочечниковой усталости

Сторонники напитка, среди которых немало инфлюенсеров, утверждают, что он борется с состоянием, которое они называют надпочечниковой усталостью.

Легенда такова: из-за хронического стресса твои надпочечники непрерывно вырабатывают гормон кортизол, что со временем приводит к их перегрузке и истощению. В результате, говорят они, появляются усталость, проблемы со сном, туман в голове и непреодолимая тяга к вредной еде.

Рецепты коктейля различаются, но основа неизменна: фруктовый сок (чаще всего апельсиновый), кокосовая вода и щепотка морской соли. Некоторые добавляют винный камень для калия или газированную воду.

Идея состоит в том, что витамин С из сока, калий из кокосовой воды и натрий из соли якобы восполняют питательные вещества, потерянные организмом из-за стресса.

Эндокринолог медицинского центра Cedars-Sinai Анат Бен-Шломо, говорит, что не существует такого понятия, как усталость надпочечников. Это плод воображения, а не медицинский диагноз.

Что такое кортизол и как он работает

Кортизол, который часто называют гормоном стресса, на самом деле выполняет множество жизненно важных функций. Он регулирует обмен веществ, уровень энергии и наши циркадные ритмы.

— Надпочечники — два крошечных органа над почками — выделяют кортизол ежедневно, — объясняет эндокринолог клиники Майо Ирина Банкос.

Утром его уровень самый высокий, что помогает нам проснуться и почувствовать бодрость, а вечером — самый низкий, что позволяет расслабиться и уснуть.

Когда случается что-то стрессовое — например, быстрый дедлайн на работе — надпочечники выбрасывают дополнительную порцию кортизола. Это повышает уровень глюкозы в крови, давая мышцам и мозгу быструю энергию. Это полезный механизм для кратковременных вызовов.

Однако при длительном стрессе, таком как требовательная работа или сложные семейные обстоятельства, уровень кортизола может оставаться повышенным, что действительно мешает сну и может вызывать усталость и тягу к еде. Но это не значит, что железы устали.

— Нет никаких доказательств того, что надпочечники исчерпывают свою функцию или теряют способность выделять гормоны у здорового человека, – подтверждает доктор Лоуренс Киршнер из Национальных институтов здравоохранения.

Существует реальное, но редкое состояние — надпочечниковая недостаточность, когда организм вырабатывает слишком мало кортизола. Но его причиной являются аутоиммунные заболевания или проблемы с гипофизом, а не стрессовая жизнь.

Есть ли польза в ингредиентах

Эксперты сходятся во мнении, что коктейль вряд ли устранит усталость или стресс. Да, калий, натрий и витамин С необходимы организму, но человек, который сбалансированно питается, и так получает их в достатке.

— Многие фрукты и овощи, такие как цитрусовые, манго и брокколи, содержат витамин С. А бананы, авокадо и сладкий картофель богаты калием. Большинство людей также потребляют более чем достаточно натрия, — говорит доктор Джоди Нагельберг из UC San Diego Health.

В то же время напиток может нести и определенные риски. Рецепт, содержащий полстакана апельсинового сока, полстакана кокосовой воды и пол-чайной ложки соли, содержит около 1200 миллиграммов натрия (больше половины от суточной нормы в 2300 мг) и 16 граммов сахара.

Избыток натрия повышает кровяное давление, а избыток сахара, даже из фруктов, увеличивает риск диабета 2-го типа.

Сухой остаток: эффект плацебо

Почему же тогда многие люди утверждают, что чувствуют себя лучше после употребления коктейля? По мнению доктора Банкос, это может быть связано с эффектом плацебо.

Также возможно, что сам ритуал приготовления напитка посреди напряженного дня действует как успокаивающая пауза.

Таким образом, хоть коктейль кортизола и может быть освежающим, он не является лекарством от стресса. А надпочечниковая усталость, которую он якобы лечит, не является реальным медицинским состоянием. Для борьбы со стрессом эксперты советуют проверенные методы: короткую медитацию, физические упражнения или прослушивание расслабляющей музыки.

Впрочем, кортизированный коктель — не единственное спасение от жары. Читай, как приготовить освежающие напитки дома.

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