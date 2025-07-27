Стиль життя Їжа та рецепти

Стрес, втома і тяга до солодкого: чи допоможе модний напій з TikTok

Юлія Хоменко, редакторка сайту 27 Липня 2025, 11:00
Стрес, втома і тяга до солодкого: чи допоможе модний напій з TikTok
Фото Pexels

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