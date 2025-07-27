Стрес, втома і тяга до солодкого: чи допоможе модний напій з TikTok

Відчуваєте себе перевантаженим, не можете заснути, а рука сама тягнеться до чогось солодкого чи солоного? Соціальні мережі, зокрема TikTok та Instagram, пропонують, на перший погляд, просте й елегантне рішення – коктейль кортизолу.

Яскравий помаранчевий напій у склянці обіцяє не лише втамувати спрагу, але й налагодити гормональний фон, подолати втому та повернути смак до життя. Але що про це каже наука?

Журналісти The New York Times проаналізували цей тренд і звернулися за коментарями до п’ятьох провідних ендокринологів, щоб з’ясувати, чи є в цьому солодкому рецепті хоч крапля правди.

Солодка обіцянка: міт про надниркову втому

Прихильники напою, серед яких чимало інфлюенсерів, стверджують, що він бореться зі станом, який вони називають наднирковою втомою.

Легенда така: через хронічний стрес твої надниркові залози безперервно виробляють гормон кортизол, що з часом призводить до їх перевантаження та виснаження. Як наслідок, кажуть експерти, з’являється втома, проблеми зі сном, туман у голові та непереборна тяга до шкідливої їжі.

Рецепти коктейлю різняться, але основа незмінна: фруктовий сік (найчастіше апельсиновий), кокосова вода та дрібка морської солі. Дехто додає винний камінь для калію або газовану воду.

Ідея полягає в тому, що вітамін С із соку, калій з кокосової води та натрій із солі нібито поповнюють поживні речовини, втрачені організмом через стрес.

Ендокринолог медичного центру Cedars-Sinai Анат Бен-Шломо, каже що не існує такого поняття, як втома надниркових залоз. Це плід уяви, а не медичний діагноз.

Що таке кортизол і як він працює

Кортизол, який часто називають гормоном стресу, насправді виконує безліч життєво важливих функцій. Він регулює обмін речовин, рівень енергії та наші добові ритми.

— Надниркові залози — два крихітні органи над нирками — виділяють кортизол щодня, — пояснює ендокринолог клініки Майо Ірина Банкос.

Вранці його рівень найвищий, що допомагає нам прокинутися і відчути бадьорість, а ввечері — найнижчий, що дозволяє розслабитися і заснути.

Коли стається щось стресове — наприклад, швидкий дедлайн на роботі — наднирники викидають додаткову порцію кортизолу. Це підвищує рівень глюкози в крові, даючи м’язам та мозку швидку енергію. Це корисний механізм для короткочасних викликів.

Проте при тривалому стресі, як-от вимоглива робота чи складні сімейні обставини, рівень кортизолу може залишатися підвищеним, що дійсно заважає сну і може викликати втому та тягу до їжі. Але це не означає, що залози втомилися.

— Немає жодних доказів того, що наднирники вичерпують свою функцію або втрачають здатність виділяти гормони у здорової людини, – підтверджує доктор Лоуренс Кіршнер з Національних інститутів охорони здоров’я.

Існує реальний, але рідкісний стан — надниркова недостатність, коли організм виробляє замало кортизолу. Але його причиною є аутоімунні захворювання або проблеми з гіпофізом, а не стресове життя.

Чи є користь в інгредієнтах

Експерти сходяться на думці, що коктейль навряд чи усуне втому, чи стрес. Так, калій, натрій та вітамін С необхідні організму, але людина, що збалансовано харчується, і так отримує їх вдосталь.

— Багато фруктів та овочів, таких як цитрусові, манго та броколі, містять вітамін С. А банани, авокадо та солодка картопля багаті на калій. Більшість людей також споживають більше ніж достатньо натрію, — каже доктор Джоді Нагельберг з UC San Diego Health.

Натомість напій може нести і певні ризики. Рецепт, що містить півсклянки апельсинового соку, пів-склянки кокосової води та пів-чайної ложки солі, містить близько 1200 міліграмів натрію (понад половину від добової норми у 2300 мг) та 16 грамів цукру.

Надлишок натрію підвищує кров’яний тиск, а надлишок цукру, навіть з фруктів, збільшує ризик діабету 2-го типу.

Сухий залишок: ефект плацебо

Чому ж тоді багато людей стверджують, що почуваються краще після вживання коктейлю? На думку доктора Банкос, це може бути пов’язано з ефектом плацебо.

Також можливо, що сам ритуал приготування напою посеред напруженого дня діє як заспокійлива пауза.

Таким чином, хоч коктейль кортизолу і може бути приємним і таким, що освіжає, але він не є ліками проти стресу. А надниркова втома, яку він нібито лікує, не є реальним медичним станом. Для боротьби зі стресом експерти радять перевірені методи: коротку медитацію, фізичні вправи або прослуховування приємної музики.

Утім кортизований коктель — не єдиний порятунок від спеки. Читай, як приготувати освіжаючі напої вдома.

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