Консервированный горошек: с этим рецептом будет вкуснее магазинного

Фото Unsplash Консервированный горошек — одна из самых любимых заготовок на зиму. Его добавляют в салаты, гарниры, супы или просто едят как легкую закуску. Можно постоянно покупать заготовку в магазинах, а можно сделать его самому, и он всегда будет дома под рукой. Читай, как сделать консервированный зеленый горошек дома и что для этого нужно. Консервированный горошек: рецепт заготовки Домашняя заготовка всегда вкуснее магазинного, потому что ты точно знаешь, какие ингредиенты туда положил (-ла), и можешь регулировать количество соли и сахара. Для консервации лучше выбирать молодой, нежный горошек молочной спелости — еще мягкий и сочный. Слишком спелые, твердые зерна могут получиться жесткими после консервации. Ингредиенты: зеленый горошек — примерно 1 кг (очищенный). Для маринада на 1 литр воды: 1 ст. л. соли; 1,5-2 ст. л. сахара; по желанию — 0,5 ч. л. лимонной кислоты или 1 ст. ложка уксуса 9%. Читать по теме Не теряет вкус даже спустя месяцы: как консервировать щавель на зиму — пять простых рецептов Пять рецептов консервации щавеля на зиму — читай в материале. Как приготовить консервированный зеленый горошек Для этого нужно перебрать бобовые, очистить от стручков и промыть в холодной воде. Затем пробланшировать горошек в кипящей воде 2-3 минуты и сразу переложить в холодную воду, чтобы сохранить яркий зеленый цвет.Помни, что главное — не передержать горошек в кипятке, ведь от этого он может стать жестким. Далее разложить его по стерилизованным банкам, заполняя их чуть ниже краев. Не забудь про маринад. В отдельной кастрюле вскипятить воду с солью и сахаром. В конце можно добавить лимонную кислоту или уксус — это поможет лучше сохранять консервацию. Залей горячим маринадом банки с горошком вверх. Накрой крышками. Затем нужно простерилизовать банки в большой кастрюле с горячей водой (вода должна доходить почти до горлышка банок). Для банок 0,5 л достаточно 25 минут, для литровых — около 35 минут после закипания. Закатай крышки, переверни банки вверх дном и укутай одеялом до полного охлаждения. А если ты любишь не только консервированный, но и свежий горошек, то мы предлагаем узнать о пользе гороха. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Рецепты Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter