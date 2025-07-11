Консервированный горошек: с этим рецептом будет вкуснее магазинного

Консервированный горошек — одна из самых любимых заготовок на зиму. Его добавляют в салаты, гарниры, супы или просто едят как легкую закуску. Можно постоянно покупать заготовку в магазинах, а можно сделать его самому, и он всегда будет дома под рукой.

Читай, как сделать консервированный зеленый горошек дома и что для этого нужно.

Консервированный горошек: рецепт заготовки

Домашняя заготовка всегда вкуснее магазинного, потому что ты точно знаешь, какие ингредиенты туда положил (-ла), и можешь регулировать количество соли и сахара. Для консервации лучше выбирать молодой, нежный горошек молочной спелости — еще мягкий и сочный. Слишком спелые, твердые зерна могут получиться жесткими после консервации.

Ингредиенты:

зеленый горошек — примерно 1 кг (очищенный).

Для маринада на 1 литр воды:

1 ст. л. соли;

1,5-2 ст. л. сахара;

по желанию — 0,5 ч. л. лимонной кислоты или 1 ст. ложка уксуса 9%.

Как приготовить консервированный зеленый горошек

Для этого нужно перебрать бобовые, очистить от стручков и промыть в холодной воде. Затем пробланшировать горошек в кипящей воде 2-3 минуты и сразу переложить в холодную воду, чтобы сохранить яркий зеленый цвет.

Помни, что главное — не передержать горошек в кипятке, ведь от этого он может стать жестким.

Далее разложить его по стерилизованным банкам, заполняя их чуть ниже краев.

Не забудь про маринад. В отдельной кастрюле вскипятить воду с солью и сахаром. В конце можно добавить лимонную кислоту или уксус — это поможет лучше сохранять консервацию. Залей горячим маринадом банки с горошком вверх. Накрой крышками.

Затем нужно простерилизовать банки в большой кастрюле с горячей водой (вода должна доходить почти до горлышка банок). Для банок 0,5 л достаточно 25 минут, для литровых — около 35 минут после закипания.

Закатай крышки, переверни банки вверх дном и укутай одеялом до полного охлаждения.

А если ты любишь не только консервированный, но и свежий горошек, то мы предлагаем узнать о пользе гороха.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.