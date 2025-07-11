Консервований горошок: з цим рецептом буде смачніший за магазинний

Фото Unsplash Консервований горошок — одна з найулюбленіших заготівель на зиму. Його додають у салати, гарніри, супи чи просто їдять як легку закуску. Можна постійно купувати його у магазинах, а можна зробити заготівлю самому і вона завжди буде вдома під рукою. Читай, як зробити консервований зелений горошок вдома і що для цього потрібно. Консервований горошок: рецепт заготівлі Домашня заготівля завжди смачніший за магазинний, бо ти точно знаєш, які інгредієнти туди поклав (-ла), і можеш регулювати кількість солі та цукру. Для консервації краще обирати молодий, ніжний горошок молочної стиглості — такий, що ще м’який і соковитий. Занадто стиглі, тверді зерна можуть вийти жорсткими після консервації. Інгредієнти: зелений горошок — приблизно 1 кг (очищений). Для маринаду на 1 літр води: 1 ст. л. солі; 1,5-2 ст. л. цукру; за бажанням — 0,5 ч. л. лимонної кислоти або 1 ст. ложка оцту 9%. Читати на тему Не втрачає смак навіть через місяці: як консервувати щавель на зиму — п’ять простих рецептів П’ять рецептів консервації щавлю на зиму — читай у матеріалі. Як приготувати консервований зелений горошок Спершу треба перебрати бобові, очистити від стручків та промити у холодній воді. Потім пробланшувати горошок у киплячій воді 2-3 хвилини та одразу перекласти його у холодну воду, щоб зберегти яскравий зелений колір.Пам’ятай, що головне — не перетримати горошок у кип’ятку, адже від цього він може стати твердим. Далі розкласти його по стерилізованих банках, заповнюючи їх трохи нижче країв. Не забудь про маринад. В окремій каструлі закип’яти воду з сіллю та цукром. Наприкінці можна додати лимонну кислоту чи оцет — це допоможе краще зберігати консервацію. Залий гарячим маринадом банки з горошком доверху. Накрий кришками. Потім треба простерилізувати банки у великій каструлі з гарячою водою (вода повинна доходити майже до горлечка банок). Для банок 0,5 л достатньо 25 хвилин, для літрових — близько 35 хвилин після закипання. Закатай кришки, переверни банки догори дном та укутай ковдрою до повного охолодження. А якщо ти любиш не лише консервований, а й свіжий горошок, то пропонуємо дізнатися про користь гороху. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Рецепти Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter