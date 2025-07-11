Консервований горошок: з цим рецептом буде смачніший за магазинний

Консервований горошок — одна з найулюбленіших заготівель на зиму. Його додають у салати, гарніри, супи чи просто їдять як легку закуску. Можна постійно купувати його у магазинах, а можна зробити заготівлю самому і вона завжди буде вдома під рукою.

Читай, як зробити консервований зелений горошок вдома і що для цього потрібно.

Консервований горошок: рецепт заготівлі

Домашня заготівля завжди смачніший за магазинний, бо ти точно знаєш, які інгредієнти туди поклав (-ла), і можеш регулювати кількість солі та цукру. Для консервації краще обирати молодий, ніжний горошок молочної стиглості — такий, що ще м’який і соковитий. Занадто стиглі, тверді зерна можуть вийти жорсткими після консервації.

Інгредієнти:

зелений горошок — приблизно 1 кг (очищений).

Для маринаду на 1 літр води:

1 ст. л. солі;

1,5-2 ст. л. цукру;

за бажанням — 0,5 ч. л. лимонної кислоти або 1 ст. ложка оцту 9%.

Як приготувати консервований зелений горошок

Спершу треба перебрати бобові, очистити від стручків та промити у холодній воді. Потім пробланшувати горошок у киплячій воді 2-3 хвилини та одразу перекласти його у холодну воду, щоб зберегти яскравий зелений колір.

Пам’ятай, що головне — не перетримати горошок у кип’ятку, адже від цього він може стати твердим.

Далі розкласти його по стерилізованих банках, заповнюючи їх трохи нижче країв.

Не забудь про маринад. В окремій каструлі закип’яти воду з сіллю та цукром. Наприкінці можна додати лимонну кислоту чи оцет — це допоможе краще зберігати консервацію. Залий гарячим маринадом банки з горошком доверху. Накрий кришками.

Потім треба простерилізувати банки у великій каструлі з гарячою водою (вода повинна доходити майже до горлечка банок). Для банок 0,5 л достатньо 25 хвилин, для літрових — близько 35 хвилин після закипання.

Закатай кришки, переверни банки догори дном та укутай ковдрою до повного охолодження.

А якщо ти любиш не лише консервований, а й свіжий горошок, то пропонуємо дізнатися про користь гороху.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.