Любимое блюдо поэта Михайля Семенко: как его приготовить

О вкусах украинских писателей и поэтов нам становится известно даже сейчас! Евгений Клопотенко рассказал, что любимым блюдом поэта Михайля Семенко была лапша с куриными митболами. Читай в нашем материале, как ее приготовить. Может быть, она станет и твоей любимой?
Каждую неделю на СТБ выходят премьерные выпуски кулинарного проекта Пекельні борошна с Евгением Клопотенко. В прошлую субботу на кухню побывал финалист проекта МастерШеф. Профессионалы, настоящий Бог мяса и волонтёр Алик Мкртчян.
Вместе они приготовили невероятно вкусное украинское блюдо, которое, как оказалось, обожал украинский поэт Михайль Семенко! Евгений Клопотенко дает новую жизнь продуктам и блюдам наших предков, поэтому читай пошаговый рецепт и готовь с нами.
Понадобится
Приготовление
Посмотреть новые выпуски программы Пекельні борошна с Евгением Клопотенко можно каждую субботу в 10:10 на СТБ!
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