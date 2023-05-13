Любимое блюдо поэта Михайля Семенко: как его приготовить

О вкусах украинских писателей и поэтов нам становится известно даже сейчас! Евгений Клопотенко рассказал, что любимым блюдом поэта Михайля Семенко была лапша с куриными митболами. Читай в нашем материале, как ее приготовить. Может быть, она станет и твоей любимой?

Лапша с куриными митболами — пошаговый рецепт

Каждую неделю на СТБ выходят премьерные выпуски кулинарного проекта Пекельні борошна с Евгением Клопотенко. В прошлую субботу на кухню побывал финалист проекта МастерШеф. Профессионалы, настоящий Бог мяса и волонтёр Алик Мкртчян.

Вместе они приготовили невероятно вкусное украинское блюдо, которое, как оказалось, обожал украинский поэт Михайль Семенко! Евгений Клопотенко дает новую жизнь продуктам и блюдам наших предков, поэтому читай пошаговый рецепт и готовь с нами.

Понадобится

Мука — 200 г

200 г Яйца — 3 шт.

3 шт. Вода — 50 мл

50 мл Масло растительное — 1 ст. л.

1 ст. л. Куриный фарш — 400 г

400 г Семена укропа — 1 ч. л.

1 ч. л. Томат — 2 шт.

2 шт. Лук — 1 шт.

1 шт. Щепотка соли

Приготовление

В мисочке смешай муку, желтки, воду, масло и щепотку соли. Вымешай эластичное тесто. Оно должно не прилипать к рукам, но и не быть забитым. Раздели тесто на равные части. Раскатай шарики теста в прямоугольники скалкой. Скрути тесто, чтобы его было удобно и легко нарезать. Нарезай и подсыпай муку. Отложи лапшу и поставь закипать воду. Чтобы приготовить куриные митболы, возьми фарш, добавь в него только соль и семена укропа, они очень важны в этом блюде. Нарежь луковицу и два томата, обжарь их вместе с митболами на сковороде. Варить лапшу нужно всего две минуты в кипящей воде. Соедини митболы и лапшу в отдельной емкости. Готово!

Посмотреть новые выпуски программы Пекельні борошна с Евгением Клопотенко можно каждую субботу в 10:10 на СТБ!

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