Еда и рецепты

Любимое блюдо поэта Михайля Семенко: как его приготовить

Анастасия Грубрина, редактор сайта 13 мая 2023, 18:00
Локшина з курячими мітболами — покроковий рецепт

Больше новостей
весняний салат
Пять рецептов весенних салатов от шеф-поваров: быстро, просто, вкусно
емоційне насилля
Сделать больно без синяков: к каким психическим отклонениям может привести эмоциональное насилие над ребенком
як прискорити метаболізм
Баланс соблюдай — проблем с пищеварением не знай: советы диетолога, как ускорить метаболизм
Доводиться працювати в три зміни: життя українців у Португалії
Приходится много работать ради детей: как живут украинские беженцы в Португалии
Смотреть больше

Материалы по теме

Банановий кекс
Бананы темнеют и становятся мягкими? Лови спасительный рецепт бананового кекса
Що приготувати на вечерю. 10 простих варіантів на вибір
Ужин, как в ресторане, всего за несколько минут! Десять простых питательных блюд от нутрициолога
Запечені баклажани з сулугуні: простий рецепт від Сергія Денисова
Лениво, но очень сытно! Рецепт запеченных баклажанов с сулугуни от победителя МастерШеф
Кекс класический
Традиция и нежность: рецепт классического кекса в духовой печи

Видео
0:04:02
Як працює Херсонський обласний театр імені Миколи Куліша під час війни

Это не театр в эмиграции, а на линии огня! Как актеры из Херсона гастролируют с представлениями и держат культурный фронт
0:04:09
Вибухи в Хмельницьку 13 травня: росіяни обстріляли Хмельницьку область
Есть прилет и пострадавшие! Что известно о взрывах в Хмельницкой области 13 мая и ночной массированной атаке россиян
0:04:02
Бомбосховище у дитсадку Димера від UNICEF — облаштоване за всіма вимогами
Все необходимое и даже больше, еще и в полной безопасности! Как работает бомбоубежище от UNICEF в детском саду в Киевской области
Карта бойових дій в Україні 13.05.2023 онлайн
Локализованные контратаки ВСУ и безнадежные мечты россиян о Бахмуте: карта боевых действий в Украине 13 мая в режиме онлайн
0:01:33
Перехоплення російських окупантів: що цікавого вони розповідають
Взрывом разорвало нос, который засунул в чужую страну! Что интересного рассказывают оккупанты в перехватах
0:03:53
Пам'ятні монети з Бучі, які мають Борис Джонсон та Єнс Столтенберг
Подарок, который увеличивает помощь Украине! Памятные монеты из Бучи имеют Борис Джонсон и Йенс Столтенберг
0:02:57
Фітнес-зал, прибуток з якого йде на ЗСУ — детальніше
Поддержка здоровья и украинских военных одновременно! В Черкассах фитнес-зал передает прибыль на ВСУ
0:06:14
Перемога України
Что ждет Украину после победы и каким будет общество, когда закончится война
0:01:19
Бахмут
Добровольно с позиций не отходят? Как оккупанты сдаются в плен под Бахмутом
Карта бойових дій в Україні
13 раз россияне прощались с живой силой: карта боевых действий в Украине 12 мая в режиме онлайн
Больше видео
весняний салат
Читать дальше
Пять рецептов весенних салатов от шеф-поваров: быстро, просто, вкусно

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь