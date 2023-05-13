Улюблена страва поета Михайля Семенка: як її приготувати

Про смаки українських письменників та поетів нам стає відомо навіть зараз! Євген Клопотенко розповів, що улюбленою стравою поета Михайля Семенка була локшина з курячими мітболами. Читай у нашому матеріалі, як її приготувати. Можливо, вона стане і твоєю улюбленою?
Щотижня на СТБ виходять прем’єрні випуски кулінарного проекту Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком. Минулої суботи на кухню завітав фіналіст проекту МастерШеф. Професіонали, справжній Бог м’яса та волонтер Алік Мкртчян.
Разом вони приготували неймовірно смачну українську страву, яку, як виявилося, обожнював український поет Михайль Семенко! Євген Клопотенко надає нове життя продуктам та стравам наших предків, тому читай покроковий рецепт та готуй з нами.
Знадобиться
Приготування
Подивитися нові випуски програми Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком можна щосуботи о 10:10 на СТБ!
Раніше ми розповідали, як приготувати соковиті голубці.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!