Улюблена страва поета Михайля Семенка: як її приготувати

Про смаки українських письменників та поетів нам стає відомо навіть зараз! Євген Клопотенко розповів, що улюбленою стравою поета Михайля Семенка була локшина з курячими мітболами. Читай у нашому матеріалі, як її приготувати. Можливо, вона стане і твоєю улюбленою?

Локшина з курячими мітболами — покроковий рецепт

Щотижня на СТБ виходять прем’єрні випуски кулінарного проекту Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком. Минулої суботи на кухню завітав фіналіст проекту МастерШеф. Професіонали, справжній Бог м’яса та волонтер Алік Мкртчян.

Разом вони приготували неймовірно смачну українську страву, яку, як виявилося, обожнював український поет Михайль Семенко! Євген Клопотенко надає нове життя продуктам та стравам наших предків, тому читай покроковий рецепт та готуй з нами.

Знадобиться

Борошно — 200 г

200 г Яйця — 3 шт.

3 шт. Вода — 50 мл

50 мл Олія — 1 ст. л.

1 ст. л. Курячий фарш — 400 г

400 г Насіння кропу — 1 ч. л.

1 ч. л. Томат — 2 шт.

2 шт. Цибуля — 1 шт.

1 шт. Дрібка солі

Приготування

У мисочці змішай борошно, жовтки, воду, олію та дрібку солі. Вимішай еластичне тісто. Воно має не прилипати до рук, але і не бути забитим. Розділи тісто на рівні частинки. Розкочуй кульки тіста в прямокутники качалкою. Скрути тісто хвилькою, щоб його було зручно та легко нарізати. Нарізай та підсипай борошно. Відклади локшину і постав закипати воду. Щоб приготувати курячі мітболи, візьми фарш, додай у нього лише сіль та насіння кропу, воно є дуже важливим у цій страві. Наріж цибулину та два томати, обсмаж їх разом з мітболами на пательні. Варити локшину потрібно всього дві хвилини у киплячій воді. Поєднай мітболи та локшину в окремій місткості. Готово!

Подивитися нові випуски програми Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком можна щосуботи о 10:10 на СТБ!

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