Полезная альтернатива конфетам! Как приготовить тыквенный мармелад в домашних условиях

Хочется сладкого, но не хочется есть конфеты или шоколад? Чтобы объединить приятное и полезное, приготовь мармелад из тыквы. Он получается ярким, ароматным, а вместо сахара можно использовать мед. Читай пошаговый рецепт тыквенного мармелада.
Октябрь и ноябрь разнообразят наше меню с помощью простого и вкусного ингредиента — тыквы. Из него варят супы, жарят блины, запекают с медом кусочками и еще много рецептов. Кстати, мы делились рецептом тыквенной запеканки.
Тыква полезная, потому что содержит следующие витамины и элементы: А, С, Е, К. А еще она укрепляет иммунитет, может улучшать зрение и пищеварение.
Если хочется есть больше питательного и полезного, можно приготовить сладости из тыквы и меда. Домашний мармелад из тыквы — отличный выход. Такой мармелад понравится взрослым и детям.
Он станет питательным перекусом и альтернативой шоколаду. Читай подробный рецепт, как приготовить тыквенный мармелад в домашних условиях.
Понадобится
Фото: Pexels
Если ты хочешь получить светлый мармелад, используй мед светлого цвета. Сорт меда существенно влияет на конечный результат. Потому подбирай цвет и сорт заранее.
Приготовление
Раньше мы рассказывали, как приготовить варенье из шишек.
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