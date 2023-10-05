Полезная альтернатива конфетам! Как приготовить тыквенный мармелад в домашних условиях

Хочется сладкого, но не хочется есть конфеты или шоколад? Чтобы объединить приятное и полезное, приготовь мармелад из тыквы. Он получается ярким, ароматным, а вместо сахара можно использовать мед. Читай пошаговый рецепт тыквенного мармелада.

Мармелад из тыквы — рецепт приготовления тыквенных сладостей

Октябрь и ноябрь разнообразят наше меню с помощью простого и вкусного ингредиента — тыквы. Из него варят супы, жарят блины, запекают с медом кусочками и еще много рецептов. Кстати, мы делились рецептом тыквенной запеканки.

Тыква полезная, потому что содержит следующие витамины и элементы: А, С, Е, К. А еще она укрепляет иммунитет, может улучшать зрение и пищеварение.

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Если хочется есть больше питательного и полезного, можно приготовить сладости из тыквы и меда. Домашний мармелад из тыквы — отличный выход. Такой мармелад понравится взрослым и детям.

Он станет питательным перекусом и альтернативой шоколаду. Читай подробный рецепт, как приготовить тыквенный мармелад в домашних условиях.

Понадобится

Тыква — 1 кг

1 кг Мед — 200 г

200 г Желатин — 80 г

80 г Вода — 300 мл

300 мл Ванильный сахар — по вкусу

Если ты хочешь получить светлый мармелад, используй мед светлого цвета. Сорт меда существенно влияет на конечный результат. Потому подбирай цвет и сорт заранее.

Приготовление

Желатин залей холодной кипяченой водой. Оставь на 40 минут. Он должен разбухнуть. Тыкву помой, почисти от кожуры и семян, нарежь небольшими кубиками. Если тыква твердая, нарежь на маленькие кусочки. Если очень спелая — можно нарезать средними. Выложи нарезанную тыкву на противень, застеленный пергаментом, или в форму для запекания в один слой. Налей 150 мл воды в форму. Включи духовку на 180°C, когда она нагреется, поставь туда тыкву. Запекай 15-20 минут. Если вода выкипела, добавь еще 150 мл воды. Тыква не должна пригореть, а только подрумяниться. Горелая тыква испортит внешний вид и вкус мармелада. После 20 минут в духовке достань тыкву, дай ей остыть. Добавь мед в форму и размешай ложкой или лопаткой. Взбей смесь блендером в пюре. Если хочешь глянцевую текстуру, можно перетереть пюре через сито. Желатин, который должен был стать однородной массой, смешай с пюре. Смесь вылей в формочку, застеленную пищевой пленкой. Слой пюре должен быть до 2 см. Поставь формочку в холодильник на несколько часов. Готовый мармелад из тыквы нарежь ножом на удобные кубики. Их можно обвалять в сахарной пудре. Храни тыквенный мармелад в холодильнике. Готово!

Раньше мы рассказывали, как приготовить варенье из шишек.

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