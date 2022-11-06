Источник витаминов под ногами: как приготовить варенье из шишек

Шишки — это не только украшение сосен и елей, но и источник иммунитета. Приготовить варенье из них на зиму очень просто. Читай в нашем материале пошаговый рецепт приготовления варенья из шишек — и наслаждайся вкусом.
Варенье из шишек славится пользой для здоровья. В нем содержатся витамины группы В, C, Е, Р и К. Также такое варенье положительно влияет на суставы, оказывает обеззараживающий эффект и повышает иммунитет.
Употреблять варенье из шишек можно ежедневно по одной ложке. Особенно полезно оно будет для тех, кто болеет или имеет хронические заболевания.
Для приготовления варенья из шишек тебе понадобится:
Приготовление
Из килограмма шишек у тебя получится 1,2 литра варенья. Разлей его в стерилизованные банки, плотно закрой крышками и поставь их в теплое место крышками вниз. Когда варенье полностью остынет, его можно переместить в кладовку или подвал.
Раньше мы рассказывали, как приготовить варенье из клубники.
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