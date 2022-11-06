Джерело вітамінів під ногами: як приготувати варення з шишок

Шишки — це не лише прикраса сосен та ялинок, а ще й джерело імунітету. Приготувати варення з них на зиму дуже просто. Читай у нашому матеріалі покроковий рецепт приготування варення з шишок — і смакуй.
Варення з шишок славиться користю для здоров’я. В ньому містяться вітаміни групи В, C, Е, Р і К. Також таке варення позитивно впливає на суглоби, має знезаражувальний ефект та підвищує імунітет.
Вживати варення з шишок можна щодня по одній ложці. Особливо корисним воно буде для тих, хто хворіє або має хронічні захворювання.
Для приготування варення з шишок тобі знадобиться:
Приготування
З кілограма шишок в тебе вийде 1,2 літра варення. Розлий його в стерилізовані банки, щільно закрий кришками та постав їх у тепле місце кришками донизу. Коли варення повністю охолоне, його можна перемістити у комору або підвал.
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