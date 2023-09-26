Вкусное и полезное дополнение осеннего стола: как приготовить запеканку из тыквы в домашних условиях

Не успели первые пожелтевшие листья упасть на землю, как тыквенного латте стало настолько много в организме, что этот напиток уже надоел. Чем тогда сезонным порадовать себя и родных? Запеканка из тыквы станет хорошим дополнением осенней атмосферы и обеденного стола.
Кроме того, ее главный ингредиент — тыква — содержит немало витаминов и микроэлементов, поэтому радует не только вкусовые рецепторы, но и весь организм.
Так как же приготовить это нежное, но одновременно полезное блюдо? Разбираемся вместе дальше.
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