Вкусное и полезное дополнение осеннего стола: как приготовить запеканку из тыквы в домашних условиях

Не успели первые пожелтевшие листья упасть на землю, как тыквенного латте стало настолько много в организме, что этот напиток уже надоел. Чем тогда сезонным порадовать себя и родных? Запеканка из тыквы станет хорошим дополнением осенней атмосферы и обеденного стола.

Кроме того, ее главный ингредиент — тыква — содержит немало витаминов и микроэлементов, поэтому радует не только вкусовые рецепторы, но и весь организм.

Так как же приготовить это нежное, но одновременно полезное блюдо? Разбираемся вместе дальше.

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Ингредиенты для запеканки из тыквы

творог — 500 граммов

тыква — 250 граммов

молоко — 100 миллилитров

яйца — 2 штуки

мука — 3 столовые ложки

сахар — 150 граммов

разрыхлитель — 1 чайная ложка

сливочное масло — для смазывания формы

цедра апельсина — 1 апельсина

корица — 1 чайная ложка

ванильный сахар — по вкусу

Способ приготовления запеканки из тыквы

Для начала необходимо очистить тыкву от кожуры и семян, нарезать кусочками и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на полчаса. Но стоит следить, чтобы тыква стала мягкой. Если она еще жесткая, то нужно его еще немного пропечь. Когда тыква немного остынет, ее следует переложить в емкость, перетереть до состояния пюре и добавить корицу и цедру апельсина. В другой емкости смешать и взбить блендером творог, яйца, сахар и молоко. После этого добавить в массу муку, разрыхлитель и ванильный сахар и тщательно перемешать. Далее нужно смешать тыквенную и творожную массы. Затем смазать маслом форму для выпечки и залить в нее смесь. Отправить форму в разогретую до 180 градусов духовку на 45 минут. Однако следует следить за ней, поскольку запеканка может приготовиться и быстрее, ведь это зависит от особенностей духовки. А потом остается только смаковать таким замечательным сезонным блюдом как запеканка из тыквы.

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