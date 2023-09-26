Смачне та корисне доповнення осіннього столу: як приготувати запіканку з гарбуза в домашніх умовах

Не встигли перші пожовклі листки впасти на землю, як гарбузового латте стало настільки багато в організмі, що цей напій вже й набрид. Чим тоді сезонним посмакувати? Запіканка з гарбуза стане гарним доповненням осінньої атмосфери та обіднього столу.

Крім того, її головний інгредієнт — гарбуз — містить чимало вітамінів та мікроелементів, тож тішить не лише смакові рецептори, але й увесь організм.

Тож, як приготувати цю ніжну, але водночас корисну страву? Розбираємось разом далі.

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Інгредієнти для гарбузової запіканки

сир кисломолочний — 500 грамів

гарбуз — 250 грамів

молоко — 100 мілілітрів

яйця — 2 штуки

борошно — 3 столові ложки

цукор — 150 грамів

розпушувач — 1 чайна ложка

вершкове масло — для змащування форми

цедра апельсина — 1 апельсина

кориця — 1 чайна ложка

ванільний цукор — до смаку

Спосіб приготування гарбузової запіканки

Спершу необхідно очистити гарбуз від шкірки та насіння, нарізати шматочками та відправити у розігріту до 180 градусів духовку на півгодини. Але варто слідкувати, щоб гарбуз став м’яким. Якщо він ще твердий, то потрібно його ще трохи пропекти. Коли гарбуз трохи охолоне, його варто перекласти в ємність, перетерти до стану пюре та додати корицю і цедру апельсина. Водночас в іншій ємності змішати та збити блендером сир, яйця, цукор та молоко. Після цього додати в масу борошно, розпушувач та ванільний цукор та ретельно перемішати. Далі потрібно змішати гарбузову та сирну маси. Потім змастити маслом форму для випікання та залити в неї суміш. Відправити форму у розігріту до 180 градусів духовку на 45 хвилин. Однак варто слідкувати за нею, оскільки запіканка може приготуватись і швидше, адже це залежить від особливостей духовки. А потім лишається тільки смакувати таким чудовим сезонним смаколиком як запіканка з гарбуза.

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