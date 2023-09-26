Смачне та корисне доповнення осіннього столу: як приготувати запіканку з гарбуза в домашніх умовах

Не встигли перші пожовклі листки впасти на землю, як гарбузового латте стало настільки багато в організмі, що цей напій вже й набрид. Чим тоді сезонним посмакувати? Запіканка з гарбуза стане гарним доповненням осінньої атмосфери та обіднього столу.
Крім того, її головний інгредієнт — гарбуз — містить чимало вітамінів та мікроелементів, тож тішить не лише смакові рецептори, але й увесь організм.
Тож, як приготувати цю ніжну, але водночас корисну страву? Розбираємось разом далі.
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