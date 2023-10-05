Корисна альтернатива цукеркам! Як приготувати гарбузовий мармелад у домашніх умовах

Хочеться солоденького, але не хочеться їсти цукерки чи шоколад? Аби поєднати приємне і корисне, приготуй мармелад з гарбуза. Він виходить яскравим, ароматним, а замість цукру можна використати мед. Читай покроковий рецепт гарбузового мармеладу.
Жовтень та листопад урізноманітнюють наше меню за допомогою простого і смачного інгредієнта — гарбуза. З нього варять супи, смажать млинці, запікають з медом шматочками, одним словом, існує ще багато рецептів. До речі, ми ділилися рецептом гарбузової запіканки.
Гарбуз корисний, бо містить такі вітаміни та елементи: А, С, Е, К. А ще він зміцнює імунітет, може покращувати зір і травлення.
Якщо хочеться їсти більше поживного та корисного, можна приготувати солодощі з гарбуза та меду. Домашній мармелад з гарбуза — чудовий вихід. Такий мармелад сподобається дорослим та дітям.
Він стане поживним перекусом та альтернативою шоколаду. Читай детальний рецепт, як приготувати гарбузовий мармелад у домашніх умовах.
Знадобиться
Фото: Pexels
Якщо ти хочеш отримати світлий мармелад, використовуй мед світлого кольору. Сорт меду суттєво впливає на кінцевий результат. Тому підбирай колір і сорт заздалегідь.
Приготування
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