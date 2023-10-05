Корисна альтернатива цукеркам! Як приготувати гарбузовий мармелад у домашніх умовах

Хочеться солоденького, але не хочеться їсти цукерки чи шоколад? Аби поєднати приємне і корисне, приготуй мармелад з гарбуза. Він виходить яскравим, ароматним, а замість цукру можна використати мед. Читай покроковий рецепт гарбузового мармеладу.

Мармелад з гарбуза — рецепт приготування гарбузових солодощів

Жовтень та листопад урізноманітнюють наше меню за допомогою простого і смачного інгредієнта — гарбуза. З нього варять супи, смажать млинці, запікають з медом шматочками, одним словом, існує ще багато рецептів. До речі, ми ділилися рецептом гарбузової запіканки.

Гарбуз корисний, бо містить такі вітаміни та елементи: А, С, Е, К. А ще він зміцнює імунітет, може покращувати зір і травлення.

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Якщо хочеться їсти більше поживного та корисного, можна приготувати солодощі з гарбуза та меду. Домашній мармелад з гарбуза — чудовий вихід. Такий мармелад сподобається дорослим та дітям.

Він стане поживним перекусом та альтернативою шоколаду. Читай детальний рецепт, як приготувати гарбузовий мармелад у домашніх умовах.

Знадобиться

Гарбуз — 1 кг

Мед — 200 г

Желатин — 80 г

Вода — 300 мл

Ванільний цукор — на смак

Якщо ти хочеш отримати світлий мармелад, використовуй мед світлого кольору. Сорт меду суттєво впливає на кінцевий результат. Тому підбирай колір і сорт заздалегідь.

Приготування

Желатин залий холодною кип’яченою водою. Залиш на 40 хвилин. Він має розбухнути. Гарбуз помий, почисть від шкірки та насіння, наріж невеликими кубиками. Якщо гарбуз твердий, наріж на маленькі шматочки. Якщо дуже стиглий — можна нарізати середніми. Виклади нарізаний гарбуз на деко, застелене пергаментом, або у форму для запікання в один шар. Налий 150 мл води у форму. Увімкни духовку на 180°C, коли вона нагріється, постав туди гарбуз. Запікай 15-20 хвилин. Якщо вода википіла, додай ще 150 мл води. Гарбуз не має пригоріти, а лише підрум’янитися. Горілий гарбуз зіпсує зовнішній вигляд та смак мармеладу. Після 20 хвилин у духовці дістань гарбуз, дай йому охолонути. Додай мед у форму та розмішай ложкою або лопаткою. Збий суміш блендером у пюре. Якщо хочеш глянцеву текстуру, можна перетерти пюре через сито. Желатин, який мав стати однорідною масою, змішай з пюре. Суміш вилий у формочку, застелену харчовою плівкою. Шар пюре має бути до 2 см. Постав формочку у холодильник на кілька годин. Готовий мармелад з гарбуза наріж ножем на зручні кубики. Їх можна обваляти у цукровій пудрі. Зберігай гарбузовий мармелад у холодильнику. Готово!

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