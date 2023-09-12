Соблюдай технологии, чтобы сохранить сладковатый вкус. Как сделать медовуху самостоятельно

Осенние холода уже стучат в окошко. Самое время обустраивать и улучшать свой дом, украшать его к осенним и зимним праздникам. Украшением для твоего осеннего стола станет медовуха, сделанная своими руками.
Рецепты медовухи и правила её приготовления рассказываем тебе дальше.
Медовуха — это древний алкогольный напиток, крепость которого колеблется от 1% до 16%. Допустимы также напитки крепостью 40%.
Медовуха становится крепче не только со временем выдержки напитка, но и благодаря продуктам, усиливающим процесс брожения.
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Чтобы напиток стал газированным, следует подождать вторичного брожения медовухи. Для этого нужно взять по 15-20 г меда из расчета на один литр готового напитка.
Чтобы напиток стал газированным, следует подождать вторичного брожения медовухи. Для этого нужно взять по 15-20 г меда из расчета на один литр готового напитка.
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