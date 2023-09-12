Соблюдай технологии, чтобы сохранить сладковатый вкус. Как сделать медовуху самостоятельно

Осенние холода уже стучат в окошко. Самое время обустраивать и улучшать свой дом, украшать его к осенним и зимним праздникам. Украшением для твоего осеннего стола станет медовуха, сделанная своими руками.

Рецепты медовухи и правила её приготовления рассказываем тебе дальше.

Как правильно приготовить медовуху

Медовуха — это древний алкогольный напиток, крепость которого колеблется от 1% до 16%. Допустимы также напитки крепостью 40%.

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Медовуха становится крепче не только со временем выдержки напитка, но и благодаря продуктам, усиливающим процесс брожения.

Рецепт медовухи: классический рецепт

Ингредиенты:

вода — 4 л

мед — 500 г

сахар — 500 г

дрожжи для приготовления напитков — 100 г

Приготовление:

В кастрюлю влей воду, вкинь сахар и половину меда. Тщательно перемешай и поставь на маленький огонь. Вари напиток в течение четырех часов, держи температуру около 50ºС. Сними напиток с огня, охлади до 25ºС и добавь дрожжи. Накрой напиток марлей и отставь кастрюлю в теплое место на два дня. Через определенный срок сними пену, которая взялась на напитке, перелей его в стеклянную банку или бутылку. Сверху натяни резиновую перчатку или специальную крышку с трубкой, которую нужно вставить в воду. Отставь сосуд в темное и теплое место на четыре-шесть дней. После этого процеди медовуху от осадка и разлей в посуду. Поставь напиток в холодильник или погреб на месяц. Уже через месяц ещё раз процеди медовуху, добавь оставшийся мед, перемешай и разлей в бутылки. После этого можешь разливать напиток своим гостям в холодный осенний вечер.

Рецепт газированной медовухи

Ингредиенты:

вода — 2 л

мед — 300 г

сухие дрожжи для приготовления напитков — 5 г

Чтобы напиток стал газированным, следует подождать вторичного брожения медовухи. Для этого нужно взять по 15-20 г меда из расчета на один литр готового напитка.

Приготовление:

Воду вскипяти и добавь в кипяток мед. Вари сироп в течение 25 минут, перемешивай и собирай пену. Охлади сироп до 25ºС и введи дрожжи. Разлей напиток в банки или бутылки, установив крышки с трубками, или резиновые перчатки. Оставь напиток в тепле на семь дней. Отфильтруй напиток через сито или марлю. Добавь ещё немного меда, разлей в бутылки и отставь в темное место с температурой 20ºС. Во время полутора недельного созревания ежедневно проверяй давление газа в бутылках и спускай его, чтобы не сорвало крышки. После этого напиток храни в холодильнике.

Рецепт медовухи без дрожжей

Ингредиенты:

кипяченая вода — 1 л

мед — 50 г

изюм — 50 г

Приготовление:

В воде раствори мед. Промой изюм в холодной воде. Не подвергай его термообработке, чтобы не убить ответственные за брожение микроорганизмы. Тогда добавь изюм в сироп. Накрой емкость с сиропом марлей и оставь в теплом месте на два дня. После этого отфильтруй медовуху через сложенную в несколько слоев марлю. Герметически закрой сосуд с напитком и убери в прохладное место на три-четыре месяца.

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