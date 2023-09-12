Дотримуйся технологій, щоб зберегти солодкавий смак. Як зробити медовуху самостійно

Осінні холоди вже стукають у віконце. Саме час облаштовувати та покращувати свою домівку, прикрашати її до осінніх й зимових свят. Окрасою для твого осіннього столу стане медовуха, зроблена своїми руками.
Рецепти медовухи та правила її приготування розповідаємо тобі далі.
Медовуха — це давній алкогольний напій, міцність якого коливається від 1% до 16%. Допустимі також й напої міцністю 40%.
Медовуха стає міцнішою не лише з часом витримки напою, а й завдяки продуктам, що посилюють процес бродіння.
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Щоб напій став газованим, варто почекати вторинного бродіння медовухи. Для цього треба взяти по 15-20 г меду з розрахунку на один літр готового напою.
Щоб напій став газованим, варто почекати вторинного бродіння медовухи. Для цього треба взяти по 15-20 г меду з розрахунку на один літр готового напою.
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