Дотримуйся технологій, щоб зберегти солодкавий смак. Як зробити медовуху самостійно

Осінні холоди вже стукають у віконце. Саме час облаштовувати та покращувати свою домівку, прикрашати її до осінніх й зимових свят. Окрасою для твого осіннього столу стане медовуха, зроблена своїми руками.

Рецепти медовухи та правила її приготування розповідаємо тобі далі.

Як правильно приготувати медовуху

Медовуха — це давній алкогольний напій, міцність якого коливається від 1% до 16%. Допустимі також й напої міцністю 40%.

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Медовуха стає міцнішою не лише з часом витримки напою, а й завдяки продуктам, що посилюють процес бродіння.

Рецепт медовухи: класичний рецепт

Інгредієнти:

вода — 4 л

мед — 500 г

цукор — 500 г

дріжджі для приготування напоїв — 100 г

Приготування:

У каструлю влий воду, вкинь цукор та половину меду. Ретельно перемішай та постав на малий вогонь. Вари напій протягом чотирьох годин, тримаючи температуру близько 50ºС. Зніми напій з вогню, охолоди до 25ºС та вкинь дріжджі. Накрий напій марлею та відстав каструлю у тепле місце на два дні. Через визначений термін зніми піну, що взялася на напої, перелий його у скляну банку чи бутлик. Зверху натягни гумову рукавичку або спеціальну кришку з трубкою, яку треба вставити у воду. Відстав посудину у темне та тепле місце на чотири-шість днів. Після цього проціди медовуху від осаду та розлий у посуд. Постав напій у холодильник чи погріб на місяць. Вже за місяць ще раз проціди медовуху, додай решту меду, перемішай та розлий у пляшки. Після цього можеш розливати напій своїм гостям у прохолодний осінній вечір.

Рецепт газованої медовухи

Інгредієнти:

вода — 2 л

мед — 300 г

сухі дріжджі для приготування напоїв — 5 г

Щоб напій став газованим, варто почекати вторинного бродіння медовухи. Для цього треба взяти по 15-20 г меду з розрахунку на один літр готового напою.

Приготування:

Воду закип’яти та додай в окріп мед. Вари сироп протягом 25 хвилин, перемішуй та збирай піну. Охолоди сироп до 25ºС та введи дріжджі. Розлий напій у банки або бутлики, встановивши кришки з трубками або гумові рукавички. Залиш напій у теплі на сім днів. Відфільтруй напій через сито або марлю. Додай ще трохи меду, розлий у пляшки та відстав у темне місце з температурою 20ºС. Під час півтора тижневого дозрівання, щоденно перевіряй тиск газу в пляшках та спускай його, аби не зірвало кришки. Після цього напій зберігай у холодильнику.

Рецепт медовухи без дріжджів

Інгредієнти:

кип’ячена вода — 1 л

мед — 50 г

родзинки — 50 г

Приготування:

У воді розчини мед.

Промий родзинки у холодній воді. Не піддавай його термообробці, аби не вбити мікроорганізми, що відповідають за бродіння. Тоді додай родзинки до сиропу.

Накрий місткість з сиропом марлею та залиш у теплому місці на два дні.

Після цього відфільтруй медовуху через складену у кілька шарів марлю. Герметично закрий посудину з напоєм і прибери в прохолодне місце на три-чотири місяці.

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