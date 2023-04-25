Не слипнется! Рецепт вафельных трубочек со сгущенкой без выпечки

Все помнят популярный десерт детства — вафельные трубочки со сгущенкой. Одно упоминание о них способно вернуть в детство, где мама кормит вкусным десертом, а ты запиваешь его теплым молоком.

У каждого свои воспоминания, но вкус десерта — один. Как приготовить вафельные трубочки со сгущенкой на сковороде, рассказал известный шеф-повар и судья кулинарного шоу МастерШеф Эктор Хименес-Браво.

Вафельные трубочки со сгущенкой: рецепт

Существует немало рецептов этого десерта, однако для большинства нужна вафельница или духовой шкаф. Эктор Хименес-Браво поделился рецептом, для которого совсем не понадобится электроэнергия.

Для этого рецепта приготовь только сковороду и такие ингредиенты:

Молоко — 100 мл

Сливочное масло — 100 г

Яйца — 3 шт.

Сахар — 150 г

Ванильный сахар — ч.л

Соль — щепотка

Мука — 200 г

Ириска (вареная сгущенка) — 400 г

Орехи — 30 г

Читать по теме Вкус детства: как приготовить орешки со сгущенкой Ищи легкий и вкусный рецепт сладких орешков в нашем материале.

Приготовление вафельных трубочек со сгущенкой

Приготовить вафельные трубочки со сгущенкой несложно, процесс может чем-то напомнить выпекание блинов с начинкой.

Для теста смешай в большой емкости все сухие ингредиенты: муку, сахар, ванильный сахар и щепотку соли, и хорошо перемешай. В полученную смесь добавь яйца и растопленное сливочное масло, и снова перемешай.

Тесто должно получаться тягучим и немного плотнее, чем тесто на блины. Если консистенция будет слишком сухой, можешь добавить немного воды.

Теперь перейди к жарке. На разогретую сковороду выложи тесто до диаметра, который тебя устроит, и жарь до золотого цвета с обеих сторон. Повторяй процедуру, пока тесто не закончится.

Пока полученные вафельные блины еще теплые, сверни их в трубочку и начини сгущенкой с помощью кондитерского мешка. Если такового под рукой нет, читай, чем заменить кондитерский мешок.

Остался финальный аккорд. Орехи измельчи в крошку. Сделать это помогут обычный пакет и скалка. Посыпь орехами один край трубочки.

Дополнительно можно посыпать десерт сахарной пудрой и подавать родным.

А если выпекать вафли для трубочек слишком долго, но десерт все же хочется, всегда можно воспользоваться рецептом вафельного торта.

Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.