Не слипнется! Рецепт вафельных трубочек со сгущенкой без выпечки

Все помнят популярный десерт детства — вафельные трубочки со сгущенкой. Одно упоминание о них способно вернуть в детство, где мама кормит вкусным десертом, а ты запиваешь его теплым молоком.
У каждого свои воспоминания, но вкус десерта — один. Как приготовить вафельные трубочки со сгущенкой на сковороде, рассказал известный шеф-повар и судья кулинарного шоу МастерШеф Эктор Хименес-Браво.
Существует немало рецептов этого десерта, однако для большинства нужна вафельница или духовой шкаф. Эктор Хименес-Браво поделился рецептом, для которого совсем не понадобится электроэнергия.
Для этого рецепта приготовь только сковороду и такие ингредиенты:
Приготовить вафельные трубочки со сгущенкой несложно, процесс может чем-то напомнить выпекание блинов с начинкой.
Тесто должно получаться тягучим и немного плотнее, чем тесто на блины. Если консистенция будет слишком сухой, можешь добавить немного воды.
Тесто должно получаться тягучим и немного плотнее, чем тесто на блины. Если консистенция будет слишком сухой, можешь добавить немного воды.
Дополнительно можно посыпать десерт сахарной пудрой и подавать родным.
А если выпекать вафли для трубочек слишком долго, но десерт все же хочется, всегда можно воспользоваться рецептом вафельного торта.
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