Не злипнеться! Рецепт вафельних трубочок зі згущеним молоком без випікання

Усі пам’ятають популярний десерт дитинства — вафельні трубочки зі згущеним молоком. Одна згадка про них ладна повернути в дитинство, де мама годує смачним десертом, а ти запиваєш його теплим молоком.

У кожного свої спогади, та смак десерту — один. Як приготувати вафельні трубочки зі згущеним молоком на пательні, розповів відомий шеф-кухар та суддя кулінарного шоу МастерШеф Ектор Хіменес-Браво.

Вафельні трубочки зі згущеним молоком: рецепт

Так, існує чимало рецептів цього десерту, однак для більшості треба вафельниця чи духова шафа. Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом, для якого зовсім не знадобиться електроенергія.

Тож для цього рецепту приготуй лише пательню й такі інгредієнти:

Молоко — 100 мл

Вершкове масло — 100 г

Яйця — 3 шт.

Цукор — 150 г

Ванільний цукор — ч.л

Сіль — дрібка

Борошно — 200 г

Іриска (варене згущене молоко) — 400 г

Горіхи — 30 г

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Приготування вафельних трубочок зі згущеним молоком

Приготування вафельних трубочок зі згущеним молоком не важке, процес може чимось нагадати випікання млинців з начинкою.

Для тіста змішай у великій місткості усі сухі інгредієнти: борошно, цукор, ванільний цукор та дрібку солі, та гарно перемішай. В отриману суміш додай яйця та розтоплене вершкове масло, і знову перемішай.

Тісто має виходити тягучим та щільнішим, ніж тісто на млинці. Якщо консистенція виходитиме надто сухою, можеш додати трішки води.

Тепер перейди до смаження. На розігріту пательню виклади тісто й смаж до золотого кольору з обох боків. Повторюй процедуру, доки тісто не закінчиться.

Доки отримані вафельні млинці ще теплі, згорни їх у трубочку та начини згущеним молоком за допомогою кондитерського мішка. Якщо такого під рукою немає, читай, чим замінити кондитерський мішок.

Лишився фінальний акорд. Горіхи подрібни у крихту, зробити це допоможуть звичайний пакет та скалка. Посип горіхами один край трубочки, щоб отримати гарне оздоблення.

Додатково можеш посипати десерт цукровою пудрою та подавати рідним.

А якщо випікати вафлі для трубочок надто довго, але десерту хочеться, завжди можна скористатися рецептом вафельного торта.

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