Не злипнеться! Рецепт вафельних трубочок зі згущеним молоком без випікання

Усі пам’ятають популярний десерт дитинства — вафельні трубочки зі згущеним молоком. Одна згадка про них ладна повернути в дитинство, де мама годує смачним десертом, а ти запиваєш його теплим молоком.
У кожного свої спогади, та смак десерту — один. Як приготувати вафельні трубочки зі згущеним молоком на пательні, розповів відомий шеф-кухар та суддя кулінарного шоу МастерШеф Ектор Хіменес-Браво.
Так, існує чимало рецептів цього десерту, однак для більшості треба вафельниця чи духова шафа. Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом, для якого зовсім не знадобиться електроенергія.
Тож для цього рецепту приготуй лише пательню й такі інгредієнти:
Приготування вафельних трубочок зі згущеним молоком не важке, процес може чимось нагадати випікання млинців з начинкою.
Тісто має виходити тягучим та щільнішим, ніж тісто на млинці. Якщо консистенція виходитиме надто сухою, можеш додати трішки води.
Тісто має виходити тягучим та щільнішим, ніж тісто на млинці. Якщо консистенція виходитиме надто сухою, можеш додати трішки води.
Додатково можеш посипати десерт цукровою пудрою та подавати рідним.
А якщо випікати вафлі для трубочок надто довго, але десерту хочеться, завжди можна скористатися рецептом вафельного торта.
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