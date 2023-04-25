Їжа та рецепти

Не злипнеться! Рецепт вафельних трубочок зі згущеним молоком без випікання

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 25 Квітня 2023, 08:30
вафельні трубочки зі згущеним молоком
Фото: Pexels

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