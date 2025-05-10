Еда и рецепты

Нужно ли чистить спаржу до приготовления или сразу — на сковороду

Леся Манзюк, редактор сайта 10 мая 2025, 08:30
Нужно ли чистить спаржу перед приготовлением
Фото Pexels
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