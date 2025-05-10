Нужно ли чистить спаржу до приготовления или сразу — на сковороду

Спаржа — настоящая королева весеннего стола. Ее еще называют аспарагусом или холодком, а в науке знают как Asparagus officinalis.

Эта культура не просто еда — это воплощение нежности и изящества, которое раскрывает себя в каждом хрустящем кусочке. Вареная, запеченная или обжаренная спаржа украшает тарелки гурманов, удачно сочетаясь с ароматами свежих трав, оливкового масла, сочного мяса или деликатной рыбы.

А вот как правильно подготовить спаржу к приготовлению и очищать ли ее, и какие части срезать — читай в материале.

Нужно ли чистить спаржу

Спаржу перед приготовлением нужно очистить, но степень чистки зависит от ее вида и толщины.

Некоторые общие правила:

Нижнюю часть стебля спаржи следует обрезать примерно на 2 см — именно этот участок самый твердый и не слишком приятный на вкус.

Далее можно перейти к очищению нижней части стебля.

Если аспарагус молодой, чистить его совсем не обязательно, достаточно снять кожицу лишь частично. В начале сезона стебель еще мягкий, а кожица тонкая и легко счищается. Но со временем она грубеет, становится волокнистой и жесткой.

Верхушку очищать не нужно — она и так остается нежной и деликатной.

Виды спаржи

Есть несколько разновидностей спаржи, но чаще всего на прилавках можно увидеть зеленую и белую. Зеленая растет на свету, поэтому имеет более яркий, выразительный вкус. Белую же выращивают в темноте или под слоем грунта, что делает ее более нежной на вкус и несколько более деликатной.

Есть еще и фиолетовая спаржа — более редкая, с легким сладковатым оттенком.

Из-за короткого периода сбора — обычно только полтора месяца, с мая по июнь — эта культура считается сезонным деликатесом и имеет соответствующую цену.

Как чистить спаржу, зависимо от вида спаржи

Зеленую спаржу обычно не нужно чистить всю, особенно если она молодая и тонкая. Достаточно обрезать нижний, твердый край стебля — он волокнистый и не очень вкусный.

Белую обязательно следует чистить — ее кожица грубее и горчит.

Фиолетовую очищают также, как зеленую, ориентируясь на твердость стебля.

Если спаржа немного увяла — положи ее в воду со льдом на 10-15 минут, и она снова станет упругой.

Как готовить спаржу: лайфхаки от Евгения Клопотенка

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