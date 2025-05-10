Їжа та рецепти

Чи потрібно чистити спаржу до приготування, чи відразу — на сковорідку

Леся Манзюк, редакторка сайту 10 Травня 2025, 08:30
Чи потрібно чистити спаржу перед приготуванням
Фото Pexels
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