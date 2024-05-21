Рецепти зі спаржею — розповідаємо, які цікаві та смачні страви можна приготувати з цього продукту

Спаржа — це справжня весняна насолода, яка захоплює смакові рецептори своїм ніжним та приємним смаком. Нині спаржа стає дедалі популярнішим продуктом, адже її легко приготувати, і вона чудово підходить для різноманітних страв. Дивись цікаві рецепти зі спаржею — у нашому матеріалі.

Рецепти приготування спаржі: прості ідеї

Запечена спаржа з часником та грибами

Детальніше про те, як приготувати спаржу за цим рецептом розповіли у виданні The Spruce eats.

Інгредієнти:

500 г спаржі;

250 г грибів;

3 ст. л. оливкової олії;

3 зубчики часнику;

сіль та спеції — на смак.

Приготування

Для приготування тобі необхідно розігріти духову шафу до 220 градусів. Візьми велике деко та змасти його олією. Спаржу необхідно промити та відрізати приблизно 2-3 см від нижнього кінця стебла ножем. Також якщо стебла надто товсті — очисти шкірку за допомогою овочечистки.

Наріж спаржу та гриби шматочками. Після цього перемішай їх у великій мисці разом з олією та подрібненими зубчиками часнику. Висип спаржу у форму для запікання, посоли та поперчи на смак. Запікай овочі у духовці протягом 12-15 хвилин, до моменту як спаржа стане м’якою й підрум’яниться.

Теплий салат зі спаржею та моцарелою

Як приготувати такий салат розповіли у виданні The Page.

Інгредієнти:

10-12 стебел спаржі;

150 г помідорів чері;

2 скибки білого хліба;

150 г моцарели;

половину синьої цибулини;

30 г вершкового масла;

10 г діжонської гірчиці;

15-20 г білого винного оцту;

100 г оливкової олії;

сіль, перець — на смак.

Приготування

Змішай гірчицю, сіль, перець та оцет. Поступово туди ж додай олію, постійно збиваючи, поки не отримаєш однорідну заправку. Хліб поріж на кубики та підсмаж у духовці або на сухій сковорідці до золотистого кольору.

Спаржу помий і за потреби очисти. Після цього протушкуй її на сковорідці з вершковим маслом протягом 4-5 хвилин. Зніми з вогню, виклади теплу спаржу на тарілку, додай розрізані навпіл помідори чері, сухарики, скибочки моцарели та тонкі півкільця цибулі. Полий салат гірчичною заправкою. Салат готовий.

Загорнута у прошуто спаржа: рецепт

Якщо ти шукаєш нові способи приготування цього продукту, обов’язково переглянь наші рецепти приготування спаржі. Одним з таких є спаржа з прошуто. Як рекомендують автори цього рецепту Simply Recipes, для приготування спаржі необхідно обирати товстіші стебла.

Інгредієнти:

450 г спаржі;

85-100 г нарізаного прошутто;

15-30 мл оливкової олії;

чорний перець — на смак.

За бажанням, ти можеш додати лимонну цедру та натертий пармезан.

Приготування

Постав розігріватися духовку до 200 градусів. Промий і просуши спаржу. Відріж 2-3 см жорстких кінців. Відклади підготовлену спаржу. Розріж скибочки прошутто уздовж на дві частини. Трохи натягуючи, оберни прошутто уздовж навколо спаржі, щоб воно щільно прилягало.

Виклади загорнуту спаржу на застелене пергаментом деко. Полий спаржу 1-2 столовими ложками оливкової олії та посип зверху дрібкою чорного перцю.

Випікай її протягом 8-10 хвилин. Коли спаржа буде готова, вона стане яскраво-зеленою і легко проколюватиметься виделкою, а прошутто буде хрустким по краях.

Перед подачею, за бажання, присип страву зверху цедрою лимона та натертим пармезаном.

Вершковий суп зі спаржею

А якщо ти шукаєш рецепти приготування спаржі та полюбляєш суп — то цей варіант від Simply Recipes саме для тебе.

Інгредієнти:

900 г спаржі;

150-200 г цибулі;

1 л курячого або овочевого бульйону;

240 мл води;

1 ч. л. подрібненого часнику;

45 г вершкового масла;

60 г подрібненої свіжої петрушки;

60 мл жирних вершків або жирної сметани;

2 гілочки свіжого чебрецю;

1 лавровий лист;

1 ст.л. сухого вермуту;

1 ч.л. лимонного соку;

сіль, перець — на смак.

Приготування

Відріж кінчики спаржі, а решту наріж шматочками товщиною близько 1 см. Розтопи вершкове масло у великій каструлі. В ній же й буде варитися суп. На середньому вогні обсмаж нарізану цибулю і готуй до прозорості приблизно 5 хвилин. Потім додай подрібнений часник і готуй ще хвилину. Туди ж додай нарізану спаржу, приправ сіллю і перцем та готуй ще 5 хвилин.

Додай бульйон, воду, гілочки чебрецю і лавровий лист до каструлі. Доведи усе до кипіння, а потім зменш вогонь до слабкого і тушкуй під кришкою, поки спаржа не стане м’якою. Наприкінці додай подрібнену петрушку.

Після цього дістань лавровий лист і гілочки чебрецю. Візьми блендер, щоб перетворити суп у пюре. Якщо хочеш отримати кремову консистенцію — перетри суп через сито. Вмішай вершки або жирну сметану, вермут і лимонний сік. Приправ сіллю і перцем на смак. Суп готовий!

Раніше ми розповідали про користь і шкоду спаржі для нашого організму.

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