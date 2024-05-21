Рецепты со спаржей — рассказываем, какие интересные и вкусные блюда можно приготовить из этого продукта

Спаржа — это настоящее весеннее наслаждение, которое захватывает вкусовые рецепторы своим нежным и приятным вкусом. Сейчас спаржа становится все более популярным продуктом, ведь ее легко приготовить, и она прекрасно подходит для различных блюд. Смотри интересные рецепты со спаржей — в нашем материале.

Рецепты приготовления спаржи: простые идеи

Запеченная спаржа с чесноком и грибами

Подробнее о том, как приготовить спаржу по этому рецепту рассказали в издании The Spruce eats.

Ингредиенты:

500 г спаржи;

250 г грибов;

3 ст. л. оливкового масла;

3 зубчика чеснока;

соль и специи — по вкусу.

Приготовление

Для приготовления тебе необходимо разогреть духовой шкаф до 220 градусов. Возьми большой противень и смажь его маслом. Спаржу необходимо промыть и отрезать примерно 2-3 см от нижнего конца стебля ножом. Также если стебли слишком толстые — очисти кожуру с помощью овощечистки.

Нарежь спаржу и грибы кусочками. После этого перемешай их в большой миске вместе с растительным маслом и измельченными зубчиками чеснока. Высыпь спаржу в форму для запекания, посоли и поперчи по вкусу. Запекай овощи в духовке в течение 12-15 минут, до момента как спаржа станет мягкой и подрумянится.

Теплый салат со спаржей и моцареллой

Как приготовить такой салат рассказали в издании The Page.

Ингредиенты:

10-12 стеблей спаржи;

150 г помидоров черри;

2 ломтика белого хлеба;

150 г моцареллы;

половину синей луковицы;

30 г сливочного масла;

10 г дижонской горчицы;

15-20 г белого винного уксуса;

100 г оливкового масла;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Смешай горчицу, соль, перец и уксус. Постепенно туда же добавь масло, постоянно взбивая, пока не получишь однородную заправку. Хлеб порежь на кубики и поджарь в духовке или на сухой сковороде до золотистого цвета.

Спаржу помой и при необходимости очисти. После этого протуши ее на сковороде со сливочным маслом в течение 4-5 минут. Сними с огня, выложи теплую спаржу на тарелку, добавь разрезанные пополам помидоры черри, сухарики, ломтики моцареллы и тонкие полукольца лука. Полей салат горчичной заправкой. Салат готов.

Завернутая в прошутто спаржа: рецепт

Если ты ищешь новые способы приготовления этого продукта, обязательно просмотри наши рецепты приготовления спаржи. Одним из таких является спаржа с прошутто. Как рекомендуют авторы этого рецепта Simply Recipes, необходимо выбирать более толстые стебли.

Ингредиенты:

450 г спаржи;

85-100 г нарезанного прошутто;

15-30 мл оливкового масла;

черный перец — по вкусу.

По желанию, ты можешь добавить лимонную цедру и натертый пармезан.

Приготовление

Поставь разогреваться духовку до 200 градусов. Промой и просуши спаржу. Отрежь 2-3 см жестких концов. Отложи подготовленную спаржу. Разрежь ломтики прошутто вдоль на две части. Немного натягивая, оберни прошутто вдоль вокруг спаржи, чтобы оно плотно прилегало.

Выложи завернутую спаржу на застеленный пергаментом противень. Полей спаржу 1-2 столовыми ложками оливкового масла и посыпь сверху щепоткой черного перца.

Выпекай ее в течение 8-10 минут. Когда спаржа будет готова, она станет ярко-зеленой и будет легко прокалываться вилкой, а прошутто будет хрустящим по краям.

Перед подачей, при желании, присыпь блюдо сверху цедрой лимона и натертым пармезаном.

Сливочный суп со спаржей

А если ты ищешь рецепты приготовления спаржи и любишь суп — то этот вариант от Simply Recipes именно для тебя.

Ингредиенты:

900 г спаржи;

150-200 г лука;

1 л куриного или овощного бульона;

240 мл воды;

1 ч. л. измельченного чеснока;

45 г сливочного масла;

60 г измельченной свежей петрушки;

60 мл жирных сливок или жирной сметаны;

2 веточки свежего тимьяна;

1 лавровый лист;

1 ст.л. сухого вермута;

1 ч.л. лимонного сока;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Отрежь кончики спаржи, а остальные нарежь кусочками толщиной около 1 см. Растопи сливочное масло в большой кастрюле. В ней же и будет вариться суп. На среднем огне обжарь нарезанный лук и готовь до прозрачности примерно 5 минут. Затем добавь измельченный чеснок и готовь еще минуту. Туда же добавь нарезанную спаржу, приправь солью и перцем и готовь еще 5 минут.

Добавь бульон, воду, веточки тимьяна и лавровый лист в кастрюлю. Доведи все до кипения, а затем уменьши огонь до слабого и туши под крышкой, пока спаржа не станет мягкой. В конце добавь измельченную петрушку.

После этого достань лавровый лист и веточки тимьяна. Возьми блендер, чтобы превратить суп в пюре. Если хочешь получить кремовую консистенцию — перетри суп через сито. Вмешай сливки или жирную сметану, вермут и лимонный сок. Приправь солью и перцем по вкусу. Суп готов!

Ранее мы рассказывали о пользе и вреде спаржи для нашего организма.

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