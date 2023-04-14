Нетипичная выпечка на праздничный стол — как приготовить пасхальный венок дома по простому рецепту

На Пасху только и разговоров о пасхах. Какие они только не бывают — и традиционные, и необычные, и безглютеновые, и бездрожжевые!
Но если ты хочешь удивить своих родных и гостей, можно попробовать приготовить пасхальный венок.
Делать его не сложнее, чем обычный кулич, но он будет точно выделяться на праздничном столе и привлекать внимание как взрослых, так и малышей. Читай домашний рецепт этой выпечки.
Есть сотни рецептов куличей, а каждая хозяйка или хозяин добавляют в них свою изюминку. А почему бы тебе не попытаться приготовить венское тесто на кулич? Оно сделает праздничную выпечку нежной и вкусной.
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