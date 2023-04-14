Нетипичная выпечка на праздничный стол — как приготовить пасхальный венок дома по простому рецепту

На Пасху только и разговоров о пасхах. Какие они только не бывают — и традиционные, и необычные, и безглютеновые, и бездрожжевые!

Но если ты хочешь удивить своих родных и гостей, можно попробовать приготовить пасхальный венок.

Делать его не сложнее, чем обычный кулич, но он будет точно выделяться на праздничном столе и привлекать внимание как взрослых, так и малышей. Читай домашний рецепт этой выпечки.

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Пасхальный венок — ингредиенты

Мука — 3 ч.л. (для опары)

Вода — 150 мл

Мука — 465 г (для теста)

Сахар — 75 г

Соль — 0,3 ч.л.

Сухие дрожжи — 2 ч.л.

Яйцо куриное — 1 шт.

Молоко — 120 мл

Сливочное масло — 75 г

Сыр сливочный Рикотта — 250 г

Ванильный сахар — 2 ч.л.

Изюм — 150 г

Мука — 50 г (для подсыпки)

Желток яичный — 1 шт.

Молоко — 3 ст.л. (для смазывания)

Сахарная пудра или растопленный молочный шоколад — по желанию

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Рецепт пасхального венка

Приготовь опару для теста. Насыпь в маленькую кастрюльку муку, залей ее водой и хорошо перемешай, пока все комочки не исчезнут. Поставь опару на небольшой огонь и грей в течение 2-3 минут до загущения, постоянно помешивая. Переложи опару в чистую миску, накрой пищевой пленкой и дай остыть до комнатной температуры. Для замешивания теста просей муку, добавь к ней дрожжи, соль и сахар. Затем влей опару, яйцо и теплое молоко. Все перемешай. Добавь мягкое сливочное масло и вымеси тесто. Дай тесту время подняться. Для начинки залей изюм кипятком, а через 15 минут вылей воду и просуши изюм чистым полотенцем. К изюму добавь ванильный сахар и сливочный сыр. Все перемешай. Приблизительно через 1-1,5 часа, когда тесто увеличится в несколько раз, раздели его на десять равных кусочков. Один кусочек раскатай в круг диаметром 20 см и выложи на пергамент. Остальные кусочки теста используй для формирования булочек, внутрь которых нужно положить начинку. Выложи эти приплюснутые шарики по периметру формы для выпекания. Смажь пасхальный венок смесью из молока и желтка. Поставь его в разогретую до 175°C духовку примерно на 25 минут. После выпекания можно присыпать десерт сахарной пудрой или полить растопленным молочным шоколадом.

Есть сотни рецептов куличей, а каждая хозяйка или хозяин добавляют в них свою изюминку. А почему бы тебе не попытаться приготовить венское тесто на кулич? Оно сделает праздничную выпечку нежной и вкусной.

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