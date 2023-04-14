Їжа та рецепти

Нетипова випічка на святковий стіл — як приготувати пасхальний вінок вдома за простим рецептом

Олена Яковлєва, редакторка сайту 14 Квітня 2023, 07:30
Пасхальний вінок
Фото: Depositphotos

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