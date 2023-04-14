Нетипова випічка на святковий стіл — як приготувати пасхальний вінок вдома за простим рецептом

На Великдень лише й розмов про паски. Які вони тільки не бувають — і традиційні, і незвичайні, і безглютенові, і бездріжджові!

Але якщо ти хочеш справді здивувати своїх рідних та гостей, можна спробувати приготувати пасхальний вінок.

Робити його не складніше, ніж звичайну паску, але він точно виділятиметься на святковому столі та привертатиме увагу як дорослих, так і малих. Читай домашній рецепт цієї випічки.

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Пасхальний вінок — інгредієнти

Борошно — 3 ч.л. (для опари)

Вода — 150 мл

Борошно — 465 г (для тіста)

Цукор — 75 г

Сіль — 0,3 ч.л.

Сухі дріжджі — 2 ч.л.

Яйце куряче — 1 шт.

Молоко — 120 мл

Вершкове масло — 75 г

Сир вершковий Рікотта — 250 г

Ванільний цукор — 2 ч.л.

Родзинки — 150 г

Борошно — 50 г (для підсипки)

Жовток яєчний — 1 шт.

Молоко — 3 ст.л. (для змащування)

Цукрова пудра або розтоплений молочний шоколад — за бажанням

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Рецепт пасхального вінка

Приготуй опару для тіста. Насип у маленьку каструльку борошно, залий його водою та добре перемішай, доки всі грудочки не зникнуть. Постав опару на невеликий вогонь і грій протягом 2-3 хвилин до загущення, постійно помішуючи. Переклади опару в чисту миску, накрий харчовою плівкою та дай охолонути до кімнатної температури. Для замішування тіста просій борошно, додай до нього дріжджі, сіль і цукор. Потім влий опару, яйце та тепле молоко. Усе перемішай. Додай м’яке вершкове масло та виміси тісто. Дай тісту час піднятись. Для начинки залий родзинки окропом, а через 15 хвилин вилий воду та просуши родзинки чистим рушником. До родзинок додай ванільний цукор та вершковий сир. Усе перемішай. Приблизно через 1-1,5 години, коли тісто збільшиться в кілька разів, розділи його на десять рівних шматочків. Один шматочок розкатай у коло діаметром 20 см і виклади на пергамент. Інші шматочки тіста використай для формування булочок, всередину яких потрібно покласти начинку. Виклади ці приплескані кульки по периметру форми для випікання. Змасти пасхальний віночок сумішшю з молока та жовтка. Постав випічку в розігріту до 175°C духовку на приблизно 25 хвилин. Після випікання за бажанням можна присипати десерт цукровою пудрою або полити розтопленим молочним шоколадом.

Є сотні рецептів пасок, а кожна господиня або господар додають у них свою родзинку. А чому б тобі не спробувати приготувати віденське тісто на паску? Воно зробить святкову випічку ніжною та ще смачнішою.

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