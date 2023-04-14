Нетипова випічка на святковий стіл — як приготувати пасхальний вінок вдома за простим рецептом

На Великдень лише й розмов про паски. Які вони тільки не бувають — і традиційні, і незвичайні, і безглютенові, і бездріжджові!
Але якщо ти хочеш справді здивувати своїх рідних та гостей, можна спробувати приготувати пасхальний вінок.
Робити його не складніше, ніж звичайну паску, але він точно виділятиметься на святковому столі та привертатиме увагу як дорослих, так і малих. Читай домашній рецепт цієї випічки.
Є сотні рецептів пасок, а кожна господиня або господар додають у них свою родзинку. А чому б тобі не спробувати приготувати віденське тісто на паску? Воно зробить святкову випічку ніжною та ще смачнішою.
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