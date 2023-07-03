Сиреневое наслаждение! Пошаговый рецепт пирога с шелковицей

Бывает, хотеться чего-то интересного и нестандартного, но идей нет. Но, собственно, для этого и создан наш материал. В летнее время на деревьях растет немало разнообразных фруктов и ягод, которых бывает так много, что сразу и не съешь.

Поэтому предлагаем тебе приготовить что-то из этих плодов, а точнее — из шелковицы. Подробнее о том, как приготовить пирог с шелковицей рассказала Пончита Весельская.

Пирог с шелковицей: пошаговый рецепт

Ингредиенты

Шелковица — 200 г;

Сахар — 200 г;

Мука — 200 г; Мука — 200 г;

Масло — 80 г;

Яйца — 1 шт.;

Молоко — 110 мл;

Соль — 5 г;

Ванильный сахар — 1 ч. л.;

Разрыхлитель — 1.5 ч. л.

Приготовление

Возьми масло комнатной температуры и перетри вместе с сахаром. Туда же добавь яйцо, ванильный сахар и хорошо все перемешай. Добавь к этой смеси молоко и снова перемешай.

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В отдельную миску насыпь муку, разрыхлитель и соль и перемешай. После чего добавляй содержимое этой миски к жидкой смеси и перемешивай. Делай это постепенно, чтобы тесто стало однородным и густым.

Возьми пергамент и застели им форму для запекания. Не забудь и о бортиках — их стоит смазать растительным маслом.

Далее перелей тесто в форму для запекания и хорошо разровняй верхушку.

На верх выложи шелковицу, которую перед этим следует тщательно промыть и просушить. Туда же добавь 2 ст. л. сахара.

Пирог необходимо выпекать в течение 10 минут при температуре 180 градусов, после чего уменьшить ее до 160 градусов и запекать еще в течение 50-60 минут.

Пирог с шелковицей готов! Приятного аппетита!

На самом деле, из шелковицы можно приготовить не только пирог. Если ты хочешь приготовить еще что-то из этой ягоды, советуем прочитать наш материал, в котором мы рассказывали, что приготовить из шелковицы — пять рецептов.

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