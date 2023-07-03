Бузкова насолода! Покроковий рецепт пирога з шовковицею

Буває, хочеться чогось цікавого і нестандартного, але ідей немає. Та, власне, для цього і створений наш матеріал. Літня пора багата на різноманітні фрукти та ягоди, яких буває так багато, що й не з’їси.
Тож пропонуємо тобі приготувати щось з цих плодів, а якщо точніше — з шовковиці. Детальніше про те, як приготувати пиріг з шовковицею, розповіла Пончіта Весельська.
Візьми масло кімнатної температури та перетри разом із цукром. Туди ж додай яйце, ванільний цукор і добре усе перемішай. Додай до цієї суміші молоко і знову перемішай.
В окрему миску насип борошно, розпушувач та сіль й перемішай. Після чого додавай вміст цієї миски до рідкої суміші та перемішуй. Роби це поступово, щоб тісто стало однорідним та густим.
Візьми пергамент та застели ним форму для запікання. Не забудь й про бортики — їх варто змастити олією.
Далі перелий тісто у форму для запікання та добре розрівняй вершечок.
Потім виклади шовковицю, яку перед цим варто ретельно промити та просушити. Туди ж додай 2 ст. л. цукру.
Пиріг необхідно випікати протягом 10 хвилин за температури 180 градусів, після чого зменшити її до 160 градусів та запікати ще протягом 50-60 хвилин.
Пиріг із шовковицею готовий! Смачного!
Та насправді, з шовковиці можна приготувати не лише пиріг. Якщо ти хочеш приготувати ще щось з цієї ягоди, радимо прочитати наш матеріал, у якому ми розповідали, що приготувати з шовковиці — п’ять рецептів.
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