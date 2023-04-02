Полезные булочки из ореховой муки за пять минут от Голобородько: подходят всем

Булочки, которые можно на средиземноморской диете, людям, не употребляющим сахар или пшеницу, больше не недостижимая мечта.

Анастасия Голобородько в своем блоге поделилась рецептом вкусных и полезных булочек, которые готовятся всего за пять минут.

В зависимости от своих пищевых/диетических или вкусовых потребностей, можно заменять муку в рецепте на любую другую: гречневую, рутовую, льняную, конопляную, тыквенную, киноа, кунжутную.

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Полезные булочки из ореховой муки: рецепт

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Ингредиенты:

миндальная мука — 130 г

кокосовая мука — 30 г

обязательно псилиум (шелуха семян подорожника) — 35 г

щепотка соли

щепотка разрыхлителя

немного уксуса

1 ст. л. оливкового масла

вода — 320 мл

Приготовление полезных булочек из ореховой муки

Чтобы приготовить полезные булочки, перемешай в указанном порядке миндальную и кокосовую муку, псилиум, соль, разрыхлитель, уксус и оливковое масло. В финальном этапе добавь тепло-горячую воду.

Смешивать каждый ингредиент нужно поэтапно, добавляя новый каждые 20 сек. После чего сформируй от шести до восьми булочек и пеки их 50–60 минут при температуре 160 °С.

Если заменяешь муку, то Анастасия Голобородько советует строго соблюдать пропорции рецепта, ведь это один из главных секретов удачного блюда.

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