Корисні булочки з горіхового борошна за п’ять хвилин від Голобородько: підходять усім

Булочки, які можна на середземноморській дієті, людям, які не вживають цукор чи пшениці — більше не недосяжна мрія.

Анастасія Голобородько у своєму блозі поділилася рецептом смачних корисних булочок, які готуються всього за п’ять хвилин і ще годинку відпочивають у духовці.

Залежно від власних харчових/дієтичних чи смакових потреб, можна заміняти борошно з рецепта на будь-яке інше: гречане, рутове, лляне, конопляне, гарбузове, кіноа, кунжутне.

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Корисні булочки з горіхового борошна: рецепт

Ці булочки легкі у приготуванні та підходять майже всім. Якщо ж тебе не турбують лікувальні властивості, то ця випічка стане смачною і корисною альтернативою магазинній здобі.

Інгредієнти:

мигдальне борошно — 130 г

кокосове борошно — 30 г

обов’язково псіліум (лушпиння насіння подорожника) — 35 г

дрібка солі

дрібка розпушувача

трохи оцту

1 ст. л. оливкової олії

вода — 320 мл

Приготування корисних булочок з горіхового борошна

Щоб приготувати корисні булочки, змішай у вказаному порядку мигдалеве та кокосове борошно, псиліум, сіль, розпушувач, оцет та оливкову олію. На фінальному етапі додай тепло-гарячу воду.

Змішувати кожен інгредієнт треба поетапно, додаючи новий кожні 20 сек. Після чого сформуй від шести до восьми булочок і печи 50–60 хв за температури 160 °С.

Якщо замінюєш борошно, то Анастасія Голобородько радить суворо дотримуватися пропорцій рецепта, адже це один з головних секретів вдалої страви.

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