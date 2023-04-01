Чем порадовать себя во время Великого поста? Вкусные рецепты сладостей от Лизы Глинской

Сейчас верующие соблюдают строгий пост, который продлится до 15 апреля. Теперь нельзя употреблять продукты животного происхождения.

Что же делать тем, кто любит традиционные сладости, которые обычно готовят с яйцами и молоком? Это не проблема! Ведь можно заменить любимые рецепты на постные.

Известный кулинар Лиза Глинская поделилась вкусными домашними рецептами постных десертов: кокосового батончика, яблочного печенья, халвы из манки и морковной халвы.

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Как приготовить постный кокосовый батончик

Ингредиенты:

100 г банана;

100 г кокосовой стружки;

40 г кокосового масла;

70 г арахисовой пасты;

20 мл кокосового молока или воды.

Способ приготовления:

Пробей погружным блендером банан с арахисовой пастой и горячим кокосовым маслом до однородного состояния. Если жир отсоединяется, то добавь 20 мл кокосового молока или воды, а затем снова пробей блендером. Добавь массу к кокосовой стружке и хорошо перемешай. Сформируй небольшие батончики или шарики. Выложи конфеты на доску, выстланную пергаментом, и положи в холодильник на 5-6 часов. Растопи шоколад и покрой им батончики.

Постное яблочное печенье — пошаговый рецепт

Ингредиенты:

2 натертых яблока;

4 ст. л. кокосового масла;

1,5 ч. л. разрыхлителя;

200 г муки;

1,5 ст. л. сахара с горкой;

1-2 г порошка корицы.

Способ приготовления:

Сними кожуру с яблок и натри фрукты на мелкой терке. Добавь к яблокам сахар и растопленное кокосовое масло. Смешай муку с разрыхлителем и порошком корицы. Соедини сухую часть и яблочную массу, перемешай все до однородной консистенции. Выложи тесто между двумя листами пергамента и разгладь тесто скалкой, чтобы его толщина была 3 мм. Поставь тесто в морозилку на 30-60 минут. Сними пергамент из замороженного теста и нарежь его на квадраты или прямоугольники. Выложи печенье на пергамент и выпекай в разогретой до 175°С духовке в течение 15-18 минут.

Постная халва из манки — домашний рецепт

Ингредиенты:

250 г манной крупы;

200 мл кокосового молока;

50 мл сока маракуйи или кокосового молока, или воды;

50 г кокосового масла;

30 г белого сахара или меда, или кленового сиропа;

50 г сушеного манго;

50 г обжаренных орехов пекан.

Вместо предлагаемого варианта можно использовать 100 г любых обжаренных орехов и сухофруктов, например изюма, кураги, фиников и т.п.

Способ приготовления:

Разогрей на сковороде кокосовое масло. Добавь манку и обжарь ее на среднем огне в течение 3-5 минут. Важно все время помешивать крупу. Нагрей сок маракуйи, раствори в нем сахар и добавь кокосовое молоко. Вылей все на сковороду до обжаренной манной крупы. Эту жидкость можно также заменить апельсиновым фрешем или ягодным пюре с водой в пропорции 1:1. Масса должна стать плотной. Подержи все на среднем огне еще 2-3 минуты. Однако манка не должна хрустеть. Сними массу с огня. Добавь обжаренные измельченные орехи и нарезанное небольшими кусочками манго. Перемешай все и выложи массу в форму. Поставь халву в холодильник на несколько часов. Затем достань и нарежь.

Морковная халва — постный рецепт

Ингредиенты:

40 г кокосового масла или масла гхи;

3-4 натертых морковки;

400 мл кокосового молока;

1 ч. л. микса бадьяна, кардамона, корицы и гвоздики;

4 ст. л. сахара с горкой;

3,5 ст.л. миндаля с горкой;

20 г кокосового масла или масла гхи для обжарки орехов.

Способ приготовления:

Измельчи орехи на небольшие кусочки и обжарь их в масле. Обжарь на масле натертую морковь, добавь микс пряностей и кокосовое молоко. Перемешай все и обжарь на среднем огне, чтобы влага испарилась. Добавь жареные орехи и перемешай. Переложи халву в миску и посыпь сверху орехами для декора.

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