Чем порадовать себя во время Великого поста? Вкусные рецепты сладостей от Лизы Глинской

Сейчас верующие соблюдают строгий пост, который продлится до 15 апреля. Теперь нельзя употреблять продукты животного происхождения.
Что же делать тем, кто любит традиционные сладости, которые обычно готовят с яйцами и молоком? Это не проблема! Ведь можно заменить любимые рецепты на постные.
Известный кулинар Лиза Глинская поделилась вкусными домашними рецептами постных десертов: кокосового батончика, яблочного печенья, халвы из манки и морковной халвы.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Фото: сайт Лизы Глинской
Фото: lizaglinskaya / Instagram
Вместо предлагаемого варианта можно использовать 100 г любых обжаренных орехов и сухофруктов, например изюма, кураги, фиников и т.п.
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