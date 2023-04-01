Чим потішити себе під час Великого посту? Смачні рецепти солодощів від Лізи Глінської

Наразі віряни дотримуються суворого посту, який триватиме до 15 квітня. У цей час не можна вживати продукти тваринного походження.

Що ж робити тим, хто любить традиційні солодощі, які зазвичай готують з яйцями та молоком? Це не проблема! Адже можна замінити улюблені рецепти на пісні.

Відома кулінарка Ліза Глінська поділилась смачними домашніми рецептами пісних десертів: кокосового батончика, яблучного печива, халви з манки та морквяної халви.

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Як приготувати пісний кокосовий батончик

Інгредієнти:

100 г банана;

100 г кокосової стружки;

40 г кокосової олії;

70 г арахісової пасти;

20 мл кокосового молока або води.

Спосіб приготування:

Пробий занурювальним блендером банан з арахісовою пастою та гарячою кокосовою олією до однорідного стану. Якщо жир від’єднується, то додай 20 мл кокосового молока чи води, а потім знову пробий блендером. Додай масу до кокосової стружки та гарно перемішай. Сформуй невеликі батончики або кульки. Виклади цукерки на дошку, вистелену пергаментом, та поклади в холодильник на 5-6 годин. Розтопи шоколад і покрий ним батончики.

Пісне яблучне печиво — покроковий рецепт

Інгредієнти:

2 натертих яблука;

4 ст. л. кокосової олії;

1,5 ч. л. розпушувача;

200 г борошна;

1,5 ст. л. цукру з гіркою;

1-2 г порошку кориці.

Спосіб приготування:

Зніми шкірку з яблук і натри фрукти на дрібній тертці. Додай до яблук цукор та розтоплене кокосове масло. Змішай борошно з розпушувачем та порошком кориці. З’єднай суху частину та яблучну масу, перемішай усе до однорідної консистенції. Виклади тісто між двома аркушами пергаменту і розгладь тісто качалкою, щоб його товщина була 3 мм. Постав тісто в морозилку на 30-60 хвилин. Зніми пергамент із замороженого тіста і наріж його на квадрати або прямокутники. Виклади печиво на пергамент і випікай у розігрітій до 175°С духовці протягом 15-18 хвилин.

Пісна халва з манки — домашній рецепт

Інгредієнти:

250 г манної крупи;

200 мл кокосового молока;

50 мл соку маракуї або кокосового молока, або води;

50 г кокосової олії;

30 г білого цукру або меду, або кленового сиропу;

50 г сушеного манго;

50 г обсмажених горіхів пекан.

Замість запропонованого варіанту можна використовувати 100 г будь-яких обсмажених горіхів та сухофруктів, наприклад, родзинок, кураги, фініків тощо.

Спосіб приготування:

Розігрій на сковорідці кокосове масло. Додай манку та обсмаж її на середньому вогні протягом 3-5 хвилин. Важливо весь час помішувати крупу. Нагрій сік маракуї, розчини в ньому цукор та додай кокосове молоко. Вилий усе на сковороду до обсмаженої манної крупи. Цю рідину можна також замінити апельсиновим фрешем або ягідним пюре з водою в пропорції 1:1. Маса повинна стати щільною. Потримай усе на середньому вогні ще 2-3 хвилини. Однак манка не повинна хрумтіти. Знімай масу з вогню. Додай обсмажені подрібнені горіхи та нарізане невеликими шматочками манго. Перемішай усе та виклади масу у форму. Постав халву в холодильник на кілька годин. Потім дістань та наріж.

Морквяна халва — пісний рецепт

Інгредієнти:

40 г кокосової олії або олії гхі;

3-4 натертих морквини;

400 мл кокосового молока;

1 ч. л. міксу бодяну, кардамону, кориці та гвоздики;

4 ст. л. цукру з гіркою;

3,5 ст.л. мигдалю з гіркою;

20 г кокосової олії або олії гхі для обсмаження горіхів.

Спосіб приготування:

Подрібни горіхи на невеликі шматочки та обсмаж їх в олії. Обсмаж на олії натерту моркву, додай мікс прянощів та кокосове молоко. Перемішай усе та обсмаж на середньому вогні, щоб волога випарувалася. Додай обсмажені горіхи та перемішай. Переклади халву в миску і посип зверху горіхами для декору.

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