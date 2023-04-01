Чим потішити себе під час Великого посту? Смачні рецепти солодощів від Лізи Глінської

Наразі віряни дотримуються суворого посту, який триватиме до 15 квітня. У цей час не можна вживати продукти тваринного походження.
Що ж робити тим, хто любить традиційні солодощі, які зазвичай готують з яйцями та молоком? Це не проблема! Адже можна замінити улюблені рецепти на пісні.
Відома кулінарка Ліза Глінська поділилась смачними домашніми рецептами пісних десертів: кокосового батончика, яблучного печива, халви з манки та морквяної халви.
Інгредієнти:
Спосіб приготування:
Фото: сайт Лізи Глінської
Фото: lizaglinskaya / Instagram
Замість запропонованого варіанту можна використовувати 100 г будь-яких обсмажених горіхів та сухофруктів, наприклад, родзинок, кураги, фініків тощо.
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