Простое кето-меню на Новый год от участницы МастерШеф-11 Марины Файницкой

Новогоднее меню должно быть особенным. Но как порадовать себя праздничными блюдами, если ты соблюдаешь кето-питание? Участница 11-го сезона проекта МастерШеф на СТБ Марина Файницкая дала свой вариант новогоднего кето-меню.

Марина придерживается кето-питания и делится знаниями и опытом с другими. Она уверена, что такое меню не только простое, но и полезное.

Эта система питания позволяет не отказываться от вкусной еды ни в будни, ни в праздники.

Куриная грудка в миндально-пармезанном панировании

Вам понадобится:

филе куриной грудки — 200 г

миндальная мука — 3 ст. л.

сыр пармезан — 50 г

яйцо — 1 шт.

соль, перец по вкусу

лимон

масло для жарки

Приготовление:

Сыр натираем на мелкой терке и смешиваем с миндальной или кунжутной мукой. Филе куриной грудки разрезаем вдоль, солим, перчим, сбрызгиваем лимонным соком, обваливаем в яйцо и затем панируем в творожной смеси. Обжариваем на масле до корочки. Дальше грудку можно выложить на лист и поставить в духовку на 170 градусов, довести до готовности.

Я этого не делаю, потому что кусочки филе режу достаточно тонко и оно прожаривается на сковороде полностью.

Салат Цезарь с оливками, курицей и яйцом

Вам понадобится:

Для салата:

200 г куриного филе

3 яйца, отварите вкрутую

6 листьев салата айсберг или ромен, нарвите на довольно большие куски

150 г помидоров черри

100 г сыра пармезан, натрите на большой терке

1 ст. л. сливочного масла

Соус для Цезаря:

40 г тёртого сыра пармезан

125 мл оливкового масла

1 ст. л. дижонской горчицы

1 ст. л. красного винного уксуса

1 щепотка молотого черного перца

1⁄2 зубчика чеснока

1⁄2 ч. л.и соли

20 г анчоусов

1⁄2 лимона, сок

Готовим соус:

Ингредиенты составляют около 1,5 стакана (около 1/4 стакана в порцию).

Взбейте или смешайте все ингредиенты кроме соли в миске до однородной консистенции. Приправьте солью и перцем по вкусу. Для более жидкой смеси разбавьте водой, добавляя примерно по чайной ложке за раз.

Готовим салат:

Куриное филе промойте и нарежьте на куски длиной около 10 см. Разогрейте сковороду, уложите на нее кусок сливочного масла. Обжарьте куски курицы на средней мощности с обеих сторон до красивых румяных цветов. Готовые куски курицы надрежьте поперек небольшими ломтиками. Помидоры черри нарежьте пополам. Вареные яйца очистите и нарежьте. На тарелки положите листья салата, помидоры черри, оливки. Посыпьте сыром и яйцами. Сверху уложите куски курицы и полейте готовым соусом.

Закуска — фаршированные яйца по-шведски

Ингредиенты:

8 яиц

100 мл жирной сметаны

16 штук креветок (из расчета 1 креветка на 1 половину яйца)

2 ст. л. красной икры

2 ст. л. нарезанного укропа

1 ч. л. соли

1/4 ч. л. черного перца

Приготовление

Яйца отварить. Очистить и разделить на половинки. Заправить их небольшой грудкой из смеси сметаны и укропом, солью и перцем. Сверху — икра и креветки, еще немного укропа

Десерт — торты с клубникой

Тесто

2 1/4 стакана миндальной муки, мелкой, бланшированной (250 г)

1/2 стакана свежей кокосовой муки (60 г)

1/4 стакана эритрита

2 1/2 ч. л. ксантановой камеди

1/3 стакана + 1 ст. л. несладкого миндального молока

100 г топленого масла

1/2 ст. л. яблочного уксуса

Начинка:

6 ст. л. джема из семян чиа без сахара

6 ст. л. сливочного сыра или веганского кокосового йогурта

Посыпка:

1/4 стакана сухого подсластителя без сахара

1/2-1 ст. л. несладкого миндального молока по вкусу

Вот и имеем несколько новогодних блюд по кето-питанию — быстро, полезно и вкусно.

А если вы еще думаете, что бы такое приготовить к новогоднему столу, держите мясные блюда от Джейми Оливера.