Простое кето-меню на Новый год от участницы МастерШеф-11 Марины Файницкой

Новогоднее меню должно быть особенным. Но как порадовать себя праздничными блюдами, если ты соблюдаешь кето-питание? Участница 11-го сезона проекта МастерШеф на СТБ Марина Файницкая дала свой вариант новогоднего кето-меню.
Марина придерживается кето-питания и делится знаниями и опытом с другими. Она уверена, что такое меню не только простое, но и полезное.
Эта система питания позволяет не отказываться от вкусной еды ни в будни, ни в праздники.
Вам понадобится:
Приготовление:
Сыр натираем на мелкой терке и смешиваем с миндальной или кунжутной мукой.
Филе куриной грудки разрезаем вдоль, солим, перчим, сбрызгиваем лимонным соком, обваливаем в яйцо и затем панируем в творожной смеси. Обжариваем на масле до корочки.
Я этого не делаю, потому что кусочки филе режу достаточно тонко и оно прожаривается на сковороде полностью.
Я этого не делаю, потому что кусочки филе режу достаточно тонко и оно прожаривается на сковороде полностью.
Для салата:
Соус для Цезаря:
Готовим соус:
Ингредиенты составляют около 1,5 стакана (около 1/4 стакана в порцию).
Готовим салат:
Ингредиенты:
Приготовление
Тесто
Начинка:
Посыпка:
Вот и имеем несколько новогодних блюд по кето-питанию — быстро, полезно и вкусно.
А если вы еще думаете, что бы такое приготовить к новогоднему столу, держите мясные блюда от Джейми Оливера.