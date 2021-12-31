Просте кето-меню на Новий рік від учасниці МастерШеф-11 Марини Файніцької

Новорічне меню має бути особливим. Але як потішити себе святковими стравами, якщо ти дотримуєшся кето-харчування? Учасниця 11-го сезону проекту МастерШеф на СТБ Марина Файніцька дала власний варіант новорічного кето-меню.
Марина дотримується кето-харчування та ділиться знаннями й досвідом з іншими. Вона певна, що таке меню не лише просте, а й корисне.
Ця система харчування дає змогу не відмовлятися від смачної їжі ні в будні, ні на свята.
Вам знадобиться:
Спосіб приготування:
Я цього не роблю, тому що шматочки філе ріжу досить тонко і вони просмажуються на сковорідці повністю.
Я цього не роблю, тому що шматочки філе ріжу досить тонко і вони просмажуються на сковорідці повністю.
Для салату:
Соус для Цезаря:
Готуємо соус:
Інгредієнти становлять близько 1,5 склянки (близько 1/4 склянки на порцію).
Готуємо салат:
Інгредієнти:
Приготування
Тісто
Начинка:
Посипання:
Ось і маємо кілька новорічних страв з кето-харчування — швидко, корисно і смачно.
А якщо ви ще думаєте, що б такого приготувати на новорічний стіл, тримайте м’ясні страви від Джеймі Олівера.