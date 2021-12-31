Просте кето-меню на Новий рік від учасниці МастерШеф-11 Марини Файніцької

Новорічне меню має бути особливим. Але як потішити себе святковими стравами, якщо ти дотримуєшся кето-харчування? Учасниця 11-го сезону проекту МастерШеф на СТБ Марина Файніцька дала власний варіант новорічного кето-меню.

Марина дотримується кето-харчування та ділиться знаннями й досвідом з іншими. Вона певна, що таке меню не лише просте, а й корисне.

Ця система харчування дає змогу не відмовлятися від смачної їжі ні в будні, ні на свята.

Куряча грудка у мигдалево-пармезанному паніруванні

Вам знадобиться:

філе курячої грудки — 200 г

мигдальне борошно — 3 ст. л.

сир пармезан 50 г

яйце — 1 шт.

сіль, перець за смаком

лимон

олія для смаження

Спосіб приготування:

Сир натираємо на дрібній терці та змішуємо з мигдалевим або кунжутним борошном. Філе курячої грудки розрізаємо вздовж, солимо, перчимо, збризкуємо лимонним соком, обвалюємо в яйці й паніруємо в сирній суміші. Обсмажуємо на олії до скоринки. Далі грудку можна викласти на лист і поставити в духовку на 170 градусів, довести до готовності.

Я цього не роблю, тому що шматочки філе ріжу досить тонко і вони просмажуються на сковорідці повністю.

Салат Цезар з оливками, куркою та яйцем

Вам знадобиться:

Для салату:

200 г курячого філе

3 яйця, відваріть круто

6 листів салату айсберг або ромен, порвіть на досить великі шматки

150 г помідорів чері

100 г сиру пармезан, натріть на великій терці

1 ст. л. вершкового масла

Соус для Цезаря:

40 г тертого сиру пармезан

125 мл оливкової олії

1 ст. л. діжонської гірчиці

1 ст. л. червоного винного оцту

1 щіпка меленого чорного перцю

1⁄2 зубчика часнику

1⁄2 ч. л. солі

20 г анчоусів

1⁄2 лимона, сік

Готуємо соус:

Інгредієнти становлять близько 1,5 склянки (близько 1/4 склянки на порцію).

Збийте або змішайте всі інгредієнти, крім солі, у мисці до однорідної консистенції. Приправте сіллю та перцем за смаком. Для більш рідкої суміші розбавте водою, додаючи приблизно по чайній ложці за раз.

Готуємо салат:

Куряче філе промийте та наріжте на шматки довжиною близько 10 см. Розігрійте сковорідку, покладіть на неї шматок вершкового масла. Обсмажте шматки курки на середній потужності з обох боків до красивих рум’яних кольорів. Готові шматки курки надріжте поперек невеликими скибочками. Помідори чері наріжте навпіл. Варені яйця очистіть та наріжте. На тарілки покладіть листя салату, помідори чері, оливки. Посипте сиром та яйцями. Зверху покладіть шматки курки й полийте готовим соусом.

Закуска — фаршировані яйця по-шведськи

Інгредієнти:

8 яєць

100 мл жирної сметани

16 штук креветок (з розрахунку 1 креветка на 1 половину яйця)

2 ст. л. червоної ікри

2 ст. л. нарізаного кропу

1 ч. л. солі

1/4 ч. л. чорного перцю

Приготування

Яйця відварити. Очистити та розділити їх на половинки. Заправити їх невеликою грудкою із суміші сметани та кропом, сіллю і перцем. Зверху — ікра та креветки, ще трохи кропу.

Десерт — торти з полуницею

Тісто

2 1/4 склянки мигдального борошна, дрібного, бланшованого (250 г)

1/2 склянки свіжого кокосового борошна (60 г)

1/4 склянки еритриту

2 1/2 чайні ложки ксантанової камеді

1/3 склянки + 1 ст. л. несолодкого мигдального молока

100 г топленої олії

1/2 ст. л. яблучного оцту

Начинка:

6 ст. л. джему з насіння чіа без цукру

6 ст. л. вершкового сиру або веганського кокосового йогурту

Посипання:

1/4 склянки сухого підсолоджувача без цукру

1/2-1 ст. л. несолодкого мигдалевого молока за смаком

Ось і маємо кілька новорічних страв з кето-харчування — швидко, корисно і смачно.

А якщо ви ще думаєте, що б такого приготувати на новорічний стіл, тримайте м’ясні страви від Джеймі Олівера.