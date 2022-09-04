Готовь белиссимо! Нежнейший рецепт сливочной пасты Карбонара от Евгения Клопотенко

Устроить себе вкусный ужин, как в ресторане, может кто угодно! И нет, это не занимает несколько часов и не стоит слишком дорого.
Известный кулинар и шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом нежнейшей и вкуснейшей пасты Карбонары, чтобы каждый твой вечер был пятничным!
Фото: Unsplash
А теперь скорей на кухню!
Вот и все! Пробуй сытную Карбонару с легким красным вином или освежающим лимонадом.
Хотя паста — блюдо самодостаточное, ты можешь приготовить к нему еще и салат. Читай четыре простых рецепта салатов от победительницы шоу МастерШеф Лизы Глинской.
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