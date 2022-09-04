Готовь белиссимо! Нежнейший рецепт сливочной пасты Карбонара от Евгения Клопотенко

Устроить себе вкусный ужин, как в ресторане, может кто угодно! И нет, это не занимает несколько часов и не стоит слишком дорого.

Известный кулинар и шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом нежнейшей и вкуснейшей пасты Карбонары, чтобы каждый твой вечер был пятничным!

Паста Карбонара: ингредиенты

Спагетти — 250 г

Бекон — 100-150 г

Пармезан — 50 г

Белый лук — 50 г

Яйцо — 2 шт.

Сливки 30-33% — 50 мл

Листья петрушки — 20 г

Чеснок — 2 зубчика

Оливковое масло — 2 ст. л.

Перец — по вкусу

Соль — 20 г

Рецепт пасты Карбонара

А теперь скорей на кухню!

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Порежь бекон небольшими кусочками. Чеснок раздави ножом, Половину луковицы нарежь мелкими кубиками. Разогрей сковороду с растительным маслом и выложи на нее сначала чеснок, через одну минуту бекон, а затем лук. Обжарь все несколько минут. Добавить в сковороду яйцо и сливки. Хорошо смешай, чтобы смесь стала однородной. Важно сразу снять сковороду с огня, пока яйцо не свернулось. Поставь вариться спагетти. На два литра воды добавь 20 г соли, 250 г спагетти и 1 ст. л. оливкового масла. Вари макароны примерно семь минут, а затем слей воду. Можно также оставить 1-2 ст. л. воды от спагетти и затем добавить в соус. Так он будет более сочным. Высыпь готовую пасту на сковороду с соусом и хорошо перемешай. Сверху на блюдо натри пармезан, посыпь перцем и листьями петрушки.

Вот и все! Пробуй сытную Карбонару с легким красным вином или освежающим лимонадом.

Хотя паста — блюдо самодостаточное, ты можешь приготовить к нему еще и салат. Читай четыре простых рецепта салатов от победительницы шоу МастерШеф Лизы Глинской.

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