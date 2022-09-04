Готуй белісімо! Найніжніший рецепт вершкової пасти Карбонара від Євгена Клопотенка

Влаштувати собі смачну вечерю, ніби в ресторані, може будь-хто! І ні, це не займає кілька годин і не коштує дуже дорого.
Відомий кулінар та шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом надзвичайно ніжної та смачної пасти Карбонари, щоб кожен твій вечір був п’ятничним!
Фото: Unsplash
А тепер мерщій на кухню!
Ось і усе! Смакуй ситну Карбонару з легким червоним вином або освіжаючим лимонадом.
Хоч паста — страва самодостатня, ти можеш приготувати до неї ще й салат. Читай чотири прості рецепти салатів від переможниці шоу МастерШеф Лізи Глінської.
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