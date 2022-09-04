Готуй белісімо! Найніжніший рецепт вершкової пасти Карбонара від Євгена Клопотенка

Влаштувати собі смачну вечерю, ніби в ресторані, може будь-хто! І ні, це не займає кілька годин і не коштує дуже дорого.

Відомий кулінар та шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом надзвичайно ніжної та смачної пасти Карбонари, щоб кожен твій вечір був п’ятничним!

Паста Карбонара: інгредієнти

Спагеті — 250 г

Бекон — 100-150 г

Пармезан — 50 г

Біла цибуля — 50 г

Яйце — 2 шт.

Вершки 30-33% — 50 мл

Листя петрушки — 20 г

Часник — 2 зубчики

Оливкова олія — 2 ст. л.

Перець — за смаком

Сіль — 20 г

Рецепт пасти Карбонара

А тепер мерщій на кухню!

Поріж бекон невеликими шматочками. Часник роздави ножем, Половину цибулини наріж дрібними кубиками. Розігрій пательню з олією та виклади на неї спочатку часник, через одну хвилину бекон, а потім цибулю. Обсмаж усе кілька хвилин. Додай у сковорідку яйце та вершки. Добре змішай, щоб суміш стала однорідною. Важливо одразу зняти пательню з вогню, поки яйце не згорнулось. Постав варитись спагеті. На два літри води додай 20 г солі, 250 г спагеті та 1 ст. л. оливкової олії. Вари макарони приблизно сім хвилин, а потім злий воду. Можна також залишити 1-2 ст. л. води від спагеті й потім додати до соусу. Так він буде більш соковитим. Висип готову пасту на пательню із соусом та добре перемішай. Зверху на страву натри пармезан, посип перцем та листям петрушки.

Ось і усе! Смакуй ситну Карбонару з легким червоним вином або освіжаючим лимонадом.

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