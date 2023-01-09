Чтобы праздники продолжались дольше. Как приготовить сладкий лимонный хлеб с маком, что станет твоим любимым

В этом году праздники ощущаются совсем по-другому. Памятные даты приобрели новые значения, традиции помогли многим наполнить внутренние ресурсы, а встречи с родными стали на вес ценнейших сокровищ.

Неудивительно, что многим так хочется продолжить действие этого волшебного периода праздников. И часто в этом могут помочь именно особые блюда, которые ассоциируются у нас с этим временем.

И если штолен готовить чуть-чуть лень, а имбирное печенье успело надоесть, тогда стоит попробовать что-то новое, а если точнее — хорошо забытое старое. Да, речь идет о лимонном хлебе. В первый раз слышишь? Тогда читай рецепт от фудблогера Яны Гордыновской. Возможно, именно эта вкусняшка станет твоей любимой и традиционной для твоей семьи.

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Ингредиенты для лимонного хлеба

яйцо — 1 штука

мука — 300 граммов

молоко — 200 миллилитров

сахар — 150 граммов

ванильный сахар — 1 пакетик

сливочное масло — 70 граммов

разрыхлитель — 2 чайные ложки

мак — 1,5 чайные ложки

цедра целого лимона

сок половины лимона

Способ приготовления лимонного хлеба

Прежде всего нужно смешать яйцо, сахар и ванильный сахар, чтобы образовалась сладкая смесь, похожая на мед. Затем добавить в нее сок и цедру лимона. Далее нужно растопить сливочное масло и влить его в будущее тесто. Затем можно дополнить смесь молоком комнатной температуры. Напоследок необходимо добавлять сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель и мак. Затем тщательно размешать тесто и залить его в форму, предварительно застеленную пергаментом. Теперь будущий лимонный хлеб можно отправлять запекаться на 50 минут в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов. Когда сладость станет золотистого цвета, ее можно доставать, посыпать сахарной пудрой, украшать орешками, сухофруктами или глазурью. Остается только наслаждаться ароматом и непревзойденным вкусом.

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