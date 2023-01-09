Чтобы праздники продолжались дольше. Как приготовить сладкий лимонный хлеб с маком, что станет твоим любимым

В этом году праздники ощущаются совсем по-другому. Памятные даты приобрели новые значения, традиции помогли многим наполнить внутренние ресурсы, а встречи с родными стали на вес ценнейших сокровищ.
Неудивительно, что многим так хочется продолжить действие этого волшебного периода праздников. И часто в этом могут помочь именно особые блюда, которые ассоциируются у нас с этим временем.
И если штолен готовить чуть-чуть лень, а имбирное печенье успело надоесть, тогда стоит попробовать что-то новое, а если точнее — хорошо забытое старое. Да, речь идет о лимонном хлебе. В первый раз слышишь? Тогда читай рецепт от фудблогера Яны Гордыновской. Возможно, именно эта вкусняшка станет твоей любимой и традиционной для твоей семьи.
Кажется, что к Новому году мандарины заполняют все наше пространство. Но иногда даже самым ярым поклонникам эти цитрусовые могут надоесть. Если тебя постигла та же беда, тогда читай рецепт мандаринового пирога от Эктора Хименеса-Браво.
А еще у Вікна-новини есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!