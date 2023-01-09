Щоб свята тривали довше. Як приготувати солодкий лимонний хліб з маком, що стане твоїм улюбленим

Цього року свята відчуваються зовсім інакше. Пам’ятні дати набули нових значень, традиції допомогли багатьом наповнити внутрішні ресурси, а зустрічі з рідними стали на вагу найцінніших скарбів.
Не дивно, що багатьом так хочеться трохи продовжити дію цього чарівного періоду свят. І досить часто у цьому можуть допомогти саме особливі страви, які асоціюються у нас з цим часом.
І якщо штолен готувати трохи лінь, а імбирне печиво встигло набриднути, тоді варто спробувати щось нове, а якщо точніше — гарно забуте старе. Так, мова йде про лимонний хліб. Вперше чуєш? Тоді читай рецепт від фудблогерки Яни Гординовської. Можливо саме цей смаколик стане твоїм улюбленим і традиційним для твоєї родини.
Здається, що під Новий рік мандарини заповнюють увесь наш простір. Та іноді навіть найбільш палким шанувальникам ці цитрусові можуть набриднути. Якщо тебе спіткала така сама біда, тоді читай рецепт мандаринового пирога від Ектора Хіменеса-Браво.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!