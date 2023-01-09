Щоб свята тривали довше. Як приготувати солодкий лимонний хліб з маком, що стане твоїм улюбленим

Цього року свята відчуваються зовсім інакше. Пам’ятні дати набули нових значень, традиції допомогли багатьом наповнити внутрішні ресурси, а зустрічі з рідними стали на вагу найцінніших скарбів.

Не дивно, що багатьом так хочеться трохи продовжити дію цього чарівного періоду свят. І досить часто у цьому можуть допомогти саме особливі страви, які асоціюються у нас з цим часом.

І якщо штолен готувати трохи лінь, а імбирне печиво встигло набриднути, тоді варто спробувати щось нове, а якщо точніше — гарно забуте старе. Так, мова йде про лимонний хліб. Вперше чуєш? Тоді читай рецепт від фудблогерки Яни Гординовської. Можливо саме цей смаколик стане твоїм улюбленим і традиційним для твоєї родини.

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Інгредієнти для лимонного хліба

яйце — 1 штука

мука — 300 грамів

молоко — 200 мілілітрів

цукор — 150 грамів

ванільний цукор — 1 пакетик

вершкове масло — 70 грамів

розпушувач — 2 чайні ложки

мак — 1,5 чайної ложки

цедра цілого лимона

сік половини лимона

Спосіб приготування лимонного хліба

Насамперед потрібно змішати яйце, цукор та ванільний цукор, щоб утворилась солодка суміш, що схожа на мед. Потім додати до неї сік та цедру лимона. Далі необхідно розтопити вершкове масло та влити його у майбутнє тісто. Після можна доповнити суміш молоком кімнатної температури. Наостанок необхідно додавати сухі інгредієнти: муку, розпушувач та мак. Потім лише ретельно розмішати тісто та залити його у форму, що попередньо застелена пергаментом. Тепер майбутній лимонний хліб можна відправляти запікатись на 50 хвилин у духовку, що попередньо була розігріта до 180 градусів. Коли смаколик стане золотавого кольору, його можна діставати, посипати цукровою пудрою, прикрашати горішками, сухофруктами чи глазур’ю. Залишається тільки насолоджуватись запашним ароматом та неперевершеним смаком.

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