Элегантное блюдо, которое не оставит равнодушным ни одного гостя: рецепт салата Невеста

К тебе придут гости, а ты не знаешь, чем их угощать, чтобы было вкусно и экстраординарно? Лови рецепт интересного салата, который станет украшением праздничного стола, а гости будут просить добавки.

Кстати, салат Невеста прекрасно гармонирует с различными популярными блюдами и закусками, а значит точно сможет дополнить собой празднование. Рецепт этого блюда рассказали на ресурсе Smachno.ua.

Салат невеста: рецепт приготовления

Ингредиенты

300 г копченой курицы;

3 картофелины;

4 яйца;

100 г плавленого сыра;

1 луковица;

1 ст. л. уксуса;

100 г майонеза;

Соль — по вкусу.

Приготовление

Начнем с приготовления картофеля и яиц. Их нужно предварительно отварить до готовности. Плавленый сыр положи в морозильную камеру, чтобы он стал тверже.

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Теперь займемся маринованным луком. Для начала очисти его, помой и нарежь кубиками небольшого размера. Переложи их в небольшую миску и залей уксусом и кипятком по 1 ст. л.

Отваренный картофель почисти и нарежь кубиками. Также нарежь и курицу.

Достань из морозильной камеры охлажденный плавленый сыр и натри на терке. Вернемся к луку. С него стоит слить всю жидкость и оставить на несколько минут, чтобы он высох.

Возьми отваренные яйца, почисти их и отдели белки от желтков. Белки нужно нарезать очень мелко ножом, а желтки растолочь вилкой.

Возьми формировочное кольцо и тарелку, на которой будешь подавать блюдо. В кольцо нужно выкладывать продукты слоями, каждый из которых промазывай слоем майонеза и подсаливай.

Выкладывая продукты, придерживайся такой схемы: курица, лук, картофель, желтки, плавленый сыр. Крайний слой плавленого сыра нужно сверху хорошенько помазать майонезом и посыпать белками.

Поставь салат настаиваться в холодильник минимум на два часа. Перед подачей сними формовочное кольцо.

Салат Невеста готов. Приятного аппетита!

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Главное фото: Smachno.ua.