Елегантна страва, що не залишить байдужим жодного гостя: рецепт салату Наречена

До тебе навідаються гості, а ти не знаєш, чим їх пригощати, щоб було смачно й екстраординарно? Маємо для тебе рецепт цікавого салату, який стане окрасою святкового столу, а гості проситимуть добавки.
До речі, салат Наречена чудово гармонує з різними популярними стравами та закусками, а отже точно зможе доповнити собою святкування. Рецепт цієї страви розповіли на ресурсі Smachno.ua.
Почнімо з приготування картоплі та яєць. Їх потрібно попередньо відварити до готовності. Плавлений сир поклади у морозильну камеру, щоб він став твердішим.
Тепер займімося маринованою цибулею. Для початку очисть її, помий та наріж кубиками невеликого розміру. Переклади їх у невеличку миску та залий оцтом та окропом по 1 ст. л.
Відварену картоплю почисть та наріж кубиками. Так само наріж й курятину.
Дістань з морозильної камери охолоджений плавлений сир та натри на терці. Повернімося до цибулі. З неї варто злити усю рідину та залишити на кілька хвилин, щоб вона висохла.
Візьми відварені яйця, почисть їх та відокрем білки від жовтків. Білки потрібно нарізати дуже мілко ножем, а жовтки потовкти виделкою.
Візьми формувальне кільце та тарілку, на якій будеш подавати страву. У кільце потрібно викладати продукти шарами, кожен з яких промащуй шаром майонезу та підсолюй.
Викладаючи продукти, дотримуйся такої схеми: курка, цибуля, картопля, жовтки, плавлений сир. Крайній шар плавленого сиру потрібно зверху добряче помазати майонезом та посипати білками.
Постав салат настоюватися у холодильник щонайменше на дві години. Перед подачею зніми формувальне кільце.
Салат Наречена готовий. Смачного!
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Головне фото: Smachno.ua.