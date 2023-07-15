Елегантна страва, що не залишить байдужим жодного гостя: рецепт салату Наречена

До тебе навідаються гості, а ти не знаєш, чим їх пригощати, щоб було смачно й екстраординарно? Маємо для тебе рецепт цікавого салату, який стане окрасою святкового столу, а гості проситимуть добавки.

До речі, салат Наречена чудово гармонує з різними популярними стравами та закусками, а отже точно зможе доповнити собою святкування. Рецепт цієї страви розповіли на ресурсі Smachno.ua.

Салат Наречена: рецепт приготування

Інгредієнти

300 г копченої курятини;

3 картоплини;

4 яйця;

100 г плавленого сиру;

1 цибулина;

1 ст. л. оцту;

100 г майонезу;

Сіль — на смак.

Приготування

Почнімо з приготування картоплі та яєць. Їх потрібно попередньо відварити до готовності. Плавлений сир поклади у морозильну камеру, щоб він став твердішим.

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Тепер займімося маринованою цибулею. Для початку очисть її, помий та наріж кубиками невеликого розміру. Переклади їх у невеличку миску та залий оцтом та окропом по 1 ст. л.

Відварену картоплю почисть та наріж кубиками. Так само наріж й курятину.

Дістань з морозильної камери охолоджений плавлений сир та натри на терці. Повернімося до цибулі. З неї варто злити усю рідину та залишити на кілька хвилин, щоб вона висохла.

Візьми відварені яйця, почисть їх та відокрем білки від жовтків. Білки потрібно нарізати дуже мілко ножем, а жовтки потовкти виделкою.

Візьми формувальне кільце та тарілку, на якій будеш подавати страву. У кільце потрібно викладати продукти шарами, кожен з яких промащуй шаром майонезу та підсолюй.

Викладаючи продукти, дотримуйся такої схеми: курка, цибуля, картопля, жовтки, плавлений сир. Крайній шар плавленого сиру потрібно зверху добряче помазати майонезом та посипати білками.

Постав салат настоюватися у холодильник щонайменше на дві години. Перед подачею зніми формувальне кільце.

Салат Наречена готовий. Смачного!

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Головне фото: Smachno.ua.