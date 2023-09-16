Этот овощ заиграет по-новому! Рецепт салата с хрустящими баклажанами

Из баклажанов можно приготовить не только рулетики, рагу или запечь их фаршированными, это может быть отличный элемент питательного салата.
Баклажаны содержат много полезных веществ, в частности антоцианы. Они помогают бороться со стрессом и способствуют предотвращению развития сердечно-сосудистых заболеваний и улучшают состояние кожи.
Предлагаем тебе рецепт салата с хрустящими баклажанами, которым поделилась фуд-блогер Тати Чуднова в своем Instagram.
Для салата лучше выбирать баклажаны с гладкой и жесткой кожурой без пятен или мягких участков.
Если не хочешь, чтобы салат был слишком жирный, можно снизить количество употребляемого масла и запечь овощ в духовке.
Ингредиенты для салата с хрустящими баклажанами:
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Таті Чуднова | Фудблог (@chudnova.food)
Публикация от Таті Чуднова | Фудблог (@chudnova.food)
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