Этот овощ заиграет по-новому! Рецепт салата с хрустящими баклажанами

Из баклажанов можно приготовить не только рулетики, рагу или запечь их фаршированными, это может быть отличный элемент питательного салата.

Баклажаны содержат много полезных веществ, в частности антоцианы. Они помогают бороться со стрессом и способствуют предотвращению развития сердечно-сосудистых заболеваний и улучшают состояние кожи.

Предлагаем тебе рецепт салата с хрустящими баклажанами, которым поделилась фуд-блогер Тати Чуднова в своем Instagram.

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Для салата лучше выбирать баклажаны с гладкой и жесткой кожурой без пятен или мягких участков.

Если не хочешь, чтобы салат был слишком жирный, можно снизить количество употребляемого масла и запечь овощ в духовке.

Рецепт салата с хрустящими баклажанами

Ингредиенты для салата с хрустящими баклажанами:

баклажан — 1 шт.

соль — по вкусу

крахмал — 1-2 ст. л.

помидор — 1 шт.

петрушка или кинза — по вкусу

моцарелла — 2-3 шт.

бальзамический соус — по вкусу

масло для жарки

Приготовление салата с хрустящими баклажанами

Баклажан нарезать кубиками, выложить в миску, посыпать солью и перемешать, оставить на 15 минут. Затем кубики баклажанов панировать в крахмале, стряхнуть лишний. Жарить запанированные кубики баклажанов в масле до золотистого цвета. Желательно после этого выложить жареные баклажаны на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Помидор нарезать кубиками, а также большими кусочками нарезать зелень петрушки или кинзы, сыр порвать руками. Все ингредиенты выложить на тарелку и полить бальзамическим соусом.

Ранее мы рассказывали, как приготовить баклажан по-сицилийски. Узнай, о новом способе, как приготовить баклажаны, по ссылке.

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