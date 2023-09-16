Їжа та рецепти

Цей овоч заграє по-новому! Рецепт салату з хрусткими баклажанами

Богдана Макалюк, редакторка сайту 16 Вересня 2023, 15:00
Салат з хрусткими баклажанами: покроковий рецепт
Фото: Depositphotos

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