Цей овоч заграє по-новому! Рецепт салату з хрусткими баклажанами

З баклажанів можна приготувати не лише рулетики, рагу чи запекти їх фаршированими, це може бути чудовий елемент поживного салату.
Баклажани містять багато корисних речовин, зокрема антоціани. Вони допомагають боротися зі стресом та сприяють запобіганню розвитку серцево-судинних захворювань і покращують стан шкіри.
Пропонуємо тобі рецепт салату з хрусткими баклажанами, яким поділилася фуд-блогерка Таті Чуднова у своєму Instagram.
Для салату краще обирати баклажани з гладкою і твердою шкіркою без плям або м’яких ділянок.
Якщо не хочеш, щоб салат був надто жирний, можна зменшити кількість вживаної олії та запекти овоч у духовці.
Інгредієнти для салату з хрусткими баклажанами:
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Таті Чуднова | Фудблог (@chudnova.food)
Публикация от Таті Чуднова | Фудблог (@chudnova.food)
Раніше ми розповідали, як приготувати баклажан по-сицилійськи. Дізнайся, яким способом ще можна приготувати баклажани, за посиланням.
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