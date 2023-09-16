Цей овоч заграє по-новому! Рецепт салату з хрусткими баклажанами

З баклажанів можна приготувати не лише рулетики, рагу чи запекти їх фаршированими, це може бути чудовий елемент поживного салату.

Баклажани містять багато корисних речовин, зокрема антоціани. Вони допомагають боротися зі стресом та сприяють запобіганню розвитку серцево-судинних захворювань і покращують стан шкіри.

Пропонуємо тобі рецепт салату з хрусткими баклажанами, яким поділилася фуд-блогерка Таті Чуднова у своєму Instagram.

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Для салату краще обирати баклажани з гладкою і твердою шкіркою без плям або м’яких ділянок.

Якщо не хочеш, щоб салат був надто жирний, можна зменшити кількість вживаної олії та запекти овоч у духовці.

Рецепт салату з хрусткими баклажанами

Інгредієнти для салату з хрусткими баклажанами:

баклажан — 1 шт.

сіль — до смаку

крохмаль — 1-2 ст. л.

помідор — 1 шт.

петрушка або кінза — до смаку

моцарела — 2-3 шт.

бальзамічний соус — до смаку

олія — для смаження

Приготування салату з хрусткими баклажанами

Баклажан треба нарізати кубиками, викласти в миску, посипати сіллю та перемішати, залишити на 15 хвилин. Потім кубики баклажанів панірувати у крохмалі, струсити зайвий. Смажити запаніровані кубики баклажанів в олії до золотавого кольору. Бажано після цього викласти смажені баклажани на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію. Помідор нарізати кубиками, також великими шматочками нарізати зелень петрушки або кінзи, сир порвати руками. Усі інгредієнти викласти на тарілку та полити бальзамічним соусом.

Раніше ми розповідали, як приготувати баклажан по-сицилійськи. Дізнайся, яким способом ще можна приготувати баклажани, за посиланням.

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