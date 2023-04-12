Швейцарская меренга на паску из двух ингредиентов: пошаговый рецепт

Меренга — это вкусные, сладкие, воздушные сахарные облака. Их подают в виде украшений на выпечке и куличах. Часто меренгу путают с безе, заменяют одно другим.
Но безе — это самостоятельный десерт, для которого меренгу подсушивают в духовке при низких температурах несколько часов. Швейцарская меренга на паску: как приготовить декор и что для этого нужно — читай в материале.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Ранее мы рассказывали, как приготовить пасхальный кулич из доступных продуктов, которые есть под рукой.