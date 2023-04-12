Швейцарская меренга на паску из двух ингредиентов: пошаговый рецепт

Меренга — это вкусные, сладкие, воздушные сахарные облака. Их подают в виде украшений на выпечке и куличах. Часто меренгу путают с безе, заменяют одно другим.

Но безе — это самостоятельный десерт, для которого меренгу подсушивают в духовке при низких температурах несколько часов. Швейцарская меренга на паску: как приготовить декор и что для этого нужно — читай в материале.

Меренга для кулича от Лизы Глинской: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

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сахар — 400 г

яичный белок — 200 г

Способ приготовления:

Тщательно промой куриные яйца, вытри бумажным полотенцем и отдели белок от желтка. В глубокой миске соедини белок с сахаром и перемешай венчиком. Помести миску на водяную баню и продолжай помешивать меренгу до однородной консистенции. Температура при заваривании меренги на водяной бане не должна превышать 55-60 °С. Перелей белок с сахаром в чашу комбайна и взбей его до густой консистенции. Покрой меренгой кулич и задекорируй его по вкусу. Оставьте кулич, покрытый меренгой, подсохнуть в сухом помещении.

Швейцарская меренга на паску: классический рецепт

Ингредиенты:

белки от двух яиц

сахар — 150 г

соль — щепотка

Способ приготовления:

Отдели желтки от белков. Добавь в белки 150 г сахара, щепотку соли, перемешай, ставь на водяную баню и, все время перемешивая, доведи до температуры 75 °С. Переложи в чашу миксера и взбивай на высокой скорости, пока белки не остынут до комнатной температуры и до получения меренги необходимой плотности. Например, для приготовления суфле нужно использовать менее плотную пену, пену средней плотности лучше использовать для приготовления крема, а плотную пену — для украшения тортов и куличей.

Рецепт швейцарской меренги с пищевым красителем

Ингредиенты:

белок — 100 г

сахар — 230 г

соль — 1 щепотка

пищевой краситель

Способ приготовления:

Белки отдели от желтков очень аккуратно, чтобы не попало ни капли желтка или воды. Затем добавь соль и сахар. Поставь чашу с белком и сахаром на паровую баню так, чтобы вода во время кипения не касалась дна чаши, и прогревай массу до полного растворения сахара или до 60 °С. Сними чашу с водяной бани и взбей яичные белки с сахаром до плотных пиков на высокой скорости миксера. Нанеси небольшое количество красителя на кондитерский мешок в виде полос. Можно использовать разные цвета в одном мешке. Переложи меренгу в мешок и отсади на пергамент. При этом способе меренга получается с разноцветными полосами.

Ранее мы рассказывали, как приготовить пасхальный кулич из доступных продуктов, которые есть под рукой.