Настоящее райское наслаждение! Рецепт нежнейшего кокосового сметанника Баунти

Когда-то популярная реклама о райском наслаждении заставляла людей бежать в супермаркет за батончиками Баунти. Но почувствовать не меньшее удовольствие можно и благодаря домашнему лакомству.
Любители тортиков — приготовьтесь! Фудблогер Валерия Велигура поделилась вкусным рецептом сметанника Баунти с хрустящей основой и нежной кокосовой начинкой.
Этот десерт просто тает во рту! А еще он готовится без выпечки и использования желатина.
Для основы:
Для начинки:
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Допис, поширений Valeriia Veligura (@yummy.lera)
А ты знаешь, что слово тирамису с итальянского переводится как “поднеси меня”? Это означает, что этот популярный десерт дарит такое удовольствие, что человек оказывается прямо на седьмом небе от счастья.
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