Настоящее райское наслаждение! Рецепт нежнейшего кокосового сметанника Баунти

Когда-то популярная реклама о райском наслаждении заставляла людей бежать в супермаркет за батончиками Баунти. Но почувствовать не меньшее удовольствие можно и благодаря домашнему лакомству.

Любители тортиков — приготовьтесь! Фудблогер Валерия Велигура поделилась вкусным рецептом сметанника Баунти с хрустящей основой и нежной кокосовой начинкой.

Этот десерт просто тает во рту! А еще он готовится без выпечки и использования желатина.

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Сметанник Баунти — ингредиенты

Для основы:

450 г песочного печенья

180 г сливочного масла

Для начинки:

2 яйца

50 г сахара

50 г муки

щепотка соли

400 г сметаны (от 20% жирности)

100 г сливочного масла ⠀

150 г сгущенки

100 г кокосовой стружки

Рецепт сметанника Баунти

Чтобы подготовить основание, измельчи печенье в блендере до состояния крошки. Добавь растопленное сливочное масло и перемешай массу. 2/3 крошки положи в разъемную форму диаметром 18 см с пергаментом и сформируй основу сметанника вместе с бортиками. Поставь в холодильник. Теперь приготовь начинку. Яйца соедини с сахаром, мукой и солью. Добавь сметану и вари на среднем огне до загущения. Важно при этом постоянно помешивать массу. Дай начинке остыть до комнатной температуры. После этого в течение нескольких минут сбей миксером мягкое сливочное масло, добавь туда получившийся крем, сгущенку, кокосовую стружку и сбей до однородной массы. ⠀ Выложи начинку на основание, сверху посыпь крошкой, которая осталась от основы, и поставь десерт в холодильник на ночь.

А ты знаешь, что слово тирамису с итальянского переводится как “поднеси меня”? Это означает, что этот популярный десерт дарит такое удовольствие, что человек оказывается прямо на седьмом небе от счастья.

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