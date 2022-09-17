Їжа та рецепти

Справжня райська насолода! Рецепт найніжнішого кокосового сметанника Баунті

Олена Яковлєва, редакторка сайту 17 Вересня 2022, 12:00
Сметанник Баунті - простий рецепт від фудблогерки Валерії Велігури
Фото: Unsplash

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