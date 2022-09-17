Справжня райська насолода! Рецепт найніжнішого кокосового сметанника Баунті

Колись популярна реклама про райську насолоду змушувала людей бігти в супермаркет за батончиками Баунті. Але відчути не менше задоволення можна й завдяки ласуванню домашнього смаколика.

Любителі тортиків — приготуйтесь! Фудблогерка Валерія Велігура поділилась смачним рецептом сметанника Баунті з хрумкою основою та ніжною кокосовою начинкою.

Цей десерт просто тане в роті! А ще він готується без випікання та використання желатину.

Сметанник Баунті — інгредієнти

Для основи:

450 г пісочного печива

180 г вершкового масла

Для начинки:

2 яйця

50 г цукру

50 г борошна

дрібка солі

400 г сметани (від 20% жирності)

100 г вершкового масла ⠀

150 г згущеного молока

100 г кокосової стружки

Рецепт сметанника Баунті

Щоб підготувати основу, подрібни печиво в блендері до стану крихти. Додай розтоплене вершкове масло та перемішай масу. 2/3 крихти поклади у роз’ємну форму діаметром 18 см з пергаментом і сформуй основу сметанника разом з бортиками. Постав у холодильник. Тепер приготуй начинку. Яйця поєднай з цукром, борошном та сіллю. Додай сметану і вари на середньому вогні до загущення. Важливо при цьому постійно помішувати масу. Дай начинці охолонути до кімнатної температури. Після цього протягом кількох хвилин збий міксером м’яке вершкове масло, додай туди крем, що вийшов, згущене молоко, кокосову стружку і збий до однорідної маси. ⠀ Виклади начинку на основу, зверху посип крихтою, яка залишилась від основи та постав десерт у холодильник на ніч.

А ти знаєш, що слово тирамісу з італійської перекладається як “піднеси мене”? Це означає, що цей популярний десерт дарує таку насолоду, що людина опиняється просто на сьомому небі від щастя.

Читай покроковий рецепт тирамісу від переможниці проекту МастерШеф Лізи Глінської.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!