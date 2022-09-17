Справжня райська насолода! Рецепт найніжнішого кокосового сметанника Баунті

Колись популярна реклама про райську насолоду змушувала людей бігти в супермаркет за батончиками Баунті. Але відчути не менше задоволення можна й завдяки ласуванню домашнього смаколика.
Любителі тортиків — приготуйтесь! Фудблогерка Валерія Велігура поділилась смачним рецептом сметанника Баунті з хрумкою основою та ніжною кокосовою начинкою.
Цей десерт просто тане в роті! А ще він готується без випікання та використання желатину.
Для основи:
Для начинки:
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Valeriia Veligura (@yummy.lera)
Допис, поширений Valeriia Veligura (@yummy.lera)
А ти знаєш, що слово тирамісу з італійської перекладається як “піднеси мене”? Це означає, що цей популярний десерт дарує таку насолоду, що людина опиняється просто на сьомому небі від щастя.
Читай покроковий рецепт тирамісу від переможниці проекту МастерШеф Лізи Глінської.
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