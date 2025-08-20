Украинские бургеры снова в МакДональдсе: сколько стоят легендарные сандвичи

Помнишь украинское меню в McDonalds, когда вместе с классическими бургерами можно было купить ржаные? Теперь они снова есть в продаже! Компания объявила, что возвращает украинские бургеры в меню.

Из опций, которые снова появились у McDonald’s — ржаной бургер со свининой и еще один с курицей.

Украинские бургеры в McDonald’s: легендарное меню снова в продаже

Ресторан решил освежить в памяти тот самый вкус украинских бургеров:

ржаной с курицей и чесночным соусом состоит из мягкой ржаной булочки, курицы, бекона, сыра чедер, соленых огурцов, свежего салата и лука, чесночного и медово-горчичного соуса.

Такое родное сочетание знакомых вкусов, к которым хочется возвращаться снова и снова, — добавили в сообщении.

ржаной со свининой — это ржаная булочка, свинина, сыр чедер, соленые огурцы, свежий салат и лук, а также соус с хреном.

Но не только украинские бургеры вернулись в МакДональдс. Кроме этого, добавили картофель Фри с грибным соусом и жареным луком.

Цена обоих бургеров — 178 гривен. За картофель придется выложить 124 гривны.

Напомним, что еще с 13 марта McDonald’s вернул завтраки в меню во всех заведениях Украины. Они доступны ежедневно до 10:30 в ресторанах и до 10:15 на доставку.

В этот период стандартное меню недоступно. Со стандартных позиций можно заказать кофе, десерты, нагетсы и другие закуски.

В мае компания внезапно сообщила, что убирает из меню бургер Биг Тейсти. Но позже добавила, что позицию вернут в обновленном формате. Теперь его можно купить в трех вариациях: Дабл, Сингл и Джуниор.

Также мы рассказывали, что McDonald’s будет брать на работу 16-летних. В сети объяснили, что хотят поддержать молодое поколение, желающее получить свой первый опыт на работе.

