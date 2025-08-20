Українські бургери знов у МакДональдз: скільки коштують легендарні сандвічі

Та не лише українські бургери повернулися в МакДональдз. Окрім цього, додали картоплю Фрі з грибним соусом і смаженою цибулею.

Ціна обох бургерів — 178 гривень. За картоплю доведеться викласти 124 гривні.

Нагадаємо, що ще з 13 березні McDonald’s повернув сніданки у меню в усіх закладах України. Вони доступні щодня до 10:30 в ресторанах та до 10:15 на доставку.

У цей період стандартне меню недоступне. Зі стандартних позицій можна замовити: каву, десерти, нагетси та інші закуски.

У травні компанія раптово повідомила, що прибирає з меню бургер Біг Тейсті. Та згодом додала, що позицію повернуть в оновленому форматі. Тепер його можна придбати у трьох варіаціях: Дабл, Сингл та Джуніор.

Також ми розповідали, що McDonald’s братиме на роботу 16-річних. У мережі пояснили, що хочуть підтримати молоде покоління, яке бажає здобути свій перший досвід на роботі.