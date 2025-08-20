Українські бургери знов у МакДональдз: скільки коштують легендарні сандвічі

Фото Unsplash Пам’ятаєш українське меню в McDonalds, коли разом з класичними бургерами можна було придбати житні? Тепер вони знову є у продажу! Компанія оголосила, що повертає українські бургери у меню.З опцій, які знову з’явилися у McDonald’s — житній бургер зі свининою та ще один з куркою. Українські бургери у McDonald’s: легендарне меню знов у продажу Ресторан вирішив освіжити у пам’яті той самий смак українських бургерів: житній із куркою та часниковим соусом складається з мʼякої житньої булочки, курки, бекону, сиру Чедер, солоних огірків, свіжого салату і цибулі, часникового та медово-гірчичного соусу. Таке рідне поєднання знайомих смаків, до яких хочеться повертатися знову й знову, — додали у повідомленні. житній зі свининою — це житня булочка, свинина, сир Чедер, солоні огірки, свіжий салат та цибуля, а також соус з хріном. Та не лише українські бургери повернулися в МакДональдз. Окрім цього, додали картоплю Фрі з грибним соусом і смаженою цибулею. Ціна обох бургерів — 178 гривень. За картоплю доведеться викласти 124 гривні. Читати на тему Сніданки у McDonald’s повертаються — яким містам пощастить (ОНОВЛЕНО) Жителі яких міст зможуть ходити на сніданок у Макдональдс? Нагадаємо, що ще з 13 березні McDonald’s повернув сніданки у меню в усіх закладах України. Вони доступні щодня до 10:30 в ресторанах та до 10:15 на доставку. У цей період стандартне меню недоступне. Зі стандартних позицій можна замовити: каву, десерти, нагетси та інші закуски. У травні компанія раптово повідомила, що прибирає з меню бургер Біг Тейсті. Та згодом додала, що позицію повернуть в оновленому форматі. Тепер його можна придбати у трьох варіаціях: Дабл, Сингл та Джуніор. Також ми розповідали, що McDonald’s братиме на роботу 16-річних. У мережі пояснили, що хочуть підтримати молоде покоління, яке бажає здобути свій перший досвід на роботі. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: Їжа Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter