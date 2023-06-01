Не только ароматные, но и вкусные! Как приготовить варенье с пионов

Пионы привлекают нас своей красотой и сладким запахом. Эти прекрасные цветы можно не только ставить в вазу для украшения интерьера, но и есть. Правда, не в сыром виде. Мы расскажем, как приготовить варенье с лепестков пионов.
Варенье из пионов готовится подобно варенью из роз. В сахарном сиропе нужно проварить лепестки цветка. Ничего сложного, главное — правильно следовать технологии.
Такое варенье получается сладким и ароматным. Хорошо подходит к блинам, выпечке и другим десертам.
Ингредиенты для варенья из пионов:
Из восьми пионов получится приблизительно две банки варенья по 200 г.
Все мы привыкли, что варенье нужно варить, а если запекать? Ранее мы рассказывали рецепт сухого варенья.
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