Не только ароматные, но и вкусные! Как приготовить варенье с пионов

Пионы привлекают нас своей красотой и сладким запахом. Эти прекрасные цветы можно не только ставить в вазу для украшения интерьера, но и есть. Правда, не в сыром виде. Мы расскажем, как приготовить варенье с лепестков пионов.

Варенье из пионов готовится подобно варенью из роз. В сахарном сиропе нужно проварить лепестки цветка. Ничего сложного, главное — правильно следовать технологии.

Такое варенье получается сладким и ароматным. Хорошо подходит к блинам, выпечке и другим десертам.

Как приготовить варенье из пионов

Ингредиенты для варенья из пионов:

пионы — 8 шт

сахар — 500 г

вода — 1 стакан

отвар чая каркаде — 4 ст. л.

цедра одного лимона

лимонный сок (по вкусу)

корица — 1 палочка

ванилин

кардамон — щепотка

Приготовление варенья из пионов

Прежде всего нужно с пионов сорвать лепестки и положить в кастрюлю, добавить сахар. Потом добавить воду и заранее заваренный чай каркаде. Далее кинуть к лепесткам ванилин, корицу и кардамон. Варить лепестки на огне, пока сахар не растворится. Все хорошо перемешать и варить на небольшом огне около 20-25 минут, периодически помешивая. Далее добавить цедру лимона и его сок. Варить ещё 5 минут. Горячее варенье разлить по сухим стерильным банкам, закрутить прокипяченными крышки.

Из восьми пионов получится приблизительно две банки варенья по 200 г.

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