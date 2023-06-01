Не лише ароматні, а й смачні! Як приготувати варення з півонії

Півонії приваблюють нас своєю красою та солодким запахом. Ці красиві квіти можна не лише ставити у вазу для прикраси інтер’єру, а ще і їсти. Щоправда, не у сирому вигляді. Ми розповімо, як приготувати варення з пелюсток півонії.

Варення з півонії готується подібно до варення з троянд. Потрібно в цукровому сиропі проварити пелюстки квітки. Нічого складного, головне — правильно дотримуватися технології.

Таке варення виходить солодким та ароматним. Добре підходить до млинців, випічки та інших десертів.

Як приготувати варення з півонії

Інгредієнти для варення з півонії:

півонії — 8 шт.

цукор — 500 г

вода — 1 склянка

відвар чаю каркаде — 4 ст. л.

цедра одного лимона

лимонний сік (на смак)

кориця — 1 паличка

ванілін

кардамон — щіпка

Приготування варення з півонії

Насамперед потрібно з півоній зірвати пелюстки та покласти в каструлю, додати цукор. Потім додати воду та заздалегідь заварений чай каркаде. Далі кинути до пелюсток ванілін, корицю та кардамон. Варити пелюстки на вогні, поки цукор не розчиниться. Все добре перемішати та варити на невеликому вогні близько 20-25 хвилин, періодично помішуючи. Далі додати цедру лимона та його сік. Варити ще 5 хв. Гаряче варення розлити по сухих стерильних банках, закрутити прокип’яченими кришками.

З восьми півоній вийде приблизно дві банки варення по 200 г.

Усі ми звикли, що варення треба варити, а якщо запікати? Раніше ми розповідали рецепт сухого варення.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!