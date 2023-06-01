Не лише ароматні, а й смачні! Як приготувати варення з півонії

Півонії приваблюють нас своєю красою та солодким запахом. Ці красиві квіти можна не лише ставити у вазу для прикраси інтер’єру, а ще і їсти. Щоправда, не у сирому вигляді. Ми розповімо, як приготувати варення з пелюсток півонії.
Варення з півонії готується подібно до варення з троянд. Потрібно в цукровому сиропі проварити пелюстки квітки. Нічого складного, головне — правильно дотримуватися технології.
Таке варення виходить солодким та ароматним. Добре підходить до млинців, випічки та інших десертів.
Інгредієнти для варення з півонії:
З восьми півоній вийде приблизно дві банки варення по 200 г.
Усі ми звикли, що варення треба варити, а якщо запікати? Раніше ми розповідали рецепт сухого варення.
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