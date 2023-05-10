Магазинной до такой далеко! Как приготовить ветчину в домашних условиях

Ветчина — вкусное дополнение к бутербродам, пицце, сырной или мясной тарелке. Ее можно есть как закуску или лакомиться как основным блюдом. Но в магазинах качество ветчины бывает очень сомнительным. Чтобы приготовить ее самостоятельно, нужно только мясо, специи и немного времени. В нашем материале ты узнаешь, как готовится ветчина в домашних условиях.
Ветчина — невероятно вкусная и полезная. В ней содержатся витамины группы В, а также белок. А еще в ветчине есть железо, цинк и селен, которые нужны нам для поддержания иммунитета. Часто ветчина в магазинах достаточно сомнительного качества, в составе есть эмульгаторы и разные жиры, а должна быть только свинина и специи.
Поэтому, чтобы полакомиться качественным и вкусным мясом, мы расскажем, как приготовить ветчину в домашних условиях. Для большинства рецептов нужно специальное устройство — ветчинница. Она есть не у всех, поэтому мы поделимся рецептом в духовке.
Процесс приготовления ветчины достаточно долгий, но результат этого точно стоит. Ведь ее выходит много и хранится она дольше магазинной. Так что держи полезный рецепт.
Понадобится:
Фото: Pexels
Подавать ветчину можно сразу. Она одинаково вкусная как горячей, так и холодной. Мясо выбирай средней жирности, это существенно влияет на результат.
Приготовление
Ранее мы рассказывали, как приготовить вяленое мясо в домашних условиях.
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