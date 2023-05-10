Магазинной до такой далеко! Как приготовить ветчину в домашних условиях

Ветчина — вкусное дополнение к бутербродам, пицце, сырной или мясной тарелке. Ее можно есть как закуску или лакомиться как основным блюдом. Но в магазинах качество ветчины бывает очень сомнительным. Чтобы приготовить ее самостоятельно, нужно только мясо, специи и немного времени. В нашем материале ты узнаешь, как готовится ветчина в домашних условиях.

Ветчина в домашних условиях: рецепт приготовления пошагово

Ветчина — невероятно вкусная и полезная. В ней содержатся витамины группы В, а также белок. А еще в ветчине есть железо, цинк и селен, которые нужны нам для поддержания иммунитета. Часто ветчина в магазинах достаточно сомнительного качества, в составе есть эмульгаторы и разные жиры, а должна быть только свинина и специи.

Поэтому, чтобы полакомиться качественным и вкусным мясом, мы расскажем, как приготовить ветчину в домашних условиях. Для большинства рецептов нужно специальное устройство — ветчинница. Она есть не у всех, поэтому мы поделимся рецептом в духовке.

Процесс приготовления ветчины достаточно долгий, но результат этого точно стоит. Ведь ее выходит много и хранится она дольше магазинной. Так что держи полезный рецепт.

Понадобится:

Мякоть свинины — 1 кг

Вода — 100 мл

Специи — соль, нитритная соль, перец, гвоздика, копченая паприка, прованские травы

Шприц медицинский

Подавать ветчину можно сразу. Она одинаково вкусная как горячей, так и холодной. Мясо выбирай средней жирности, это существенно влияет на результат.

Приготовление

Сначала хорошо помой мясо и почисти его от пленок. Оботри бумажными полотенцами. Сделай солевой раствор. Для этого смешай в 100 мл воды по 15 г нитритной и обычной соли. Нужно чтобы она растворилась. Набери солевой раствор в шприц и наколи мясо со всех сторон. Соленое мясо нужно положить в герметичный пакет. Оставь его на три дня в холодильнике. Подготовь специи. Смешай любимые приправы. Мясо промой от соли и натри специями. Положи на противень. Выпекай ветчину при 80 °C на режиме конвекции в течение восьми часов. Проверь ветчину ножом, срежь кусочек и посмотри, пропеклась ли она. Если нет, выдержи при такой температуре еще час. Готово!

Ранее мы рассказывали, как приготовить вяленое мясо в домашних условиях.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!