Магазинній до такої далеко! Як приготувати шинку в домашніх умовах

Шинка — смачне доповнення до бутербродів, піци, сирної чи м’ясної тарілки. Її можна їсти як закуску або ласувати як основною стравою. Та в магазинах якість шинки буває дуже сумнівна. Щоб приготувати її самостійно, потрібно лише м’ясо, спеції та трохи часу. В нашому матеріалі ти дізнаєшся, як готується шинка в домашніх умовах.

Шинка в домашніх умовах: рецепт приготування покроково

Шинка — неймовірно смачна і корисна. У ній містяться вітаміни групи B, а також білок. А ще у шинці є залізо, цинк і селен, які потрібні нам для підтримки імунітету. Часто шинка в магазинах досить сумнівної якості, у складі є емульгатори та різні жири, а має бути лише свинина та спеції.

Тому, щоб поласувати якісним та смачним м’ясом, ми розповімо, як приготувати шинку в домашніх умовах. Для більшості рецептів потрібен спеціальний пристрій — прес-форма для шинки. Вона є не у всіх, тому ми поділимося рецептом у духовці.

Процес приготування шинки досить довгий, але результат цього точно вартий. Адже її виходить багато і зберігається вона довше за магазинну. Тож тримай корисний рецепт.

Знадобиться:

М’якоть свинини — 1 кг

Вода — 100 мл

Спеції — сіль, нітритна сіль, перець, гвоздика, копчена паприка, прованські трави

Шприц медичний

Подавати шинку можна відразу. Вона смакує однаково добре як гарячою, так і холодною. М’ясо вибирай середньої жирності, це суттєво впливає на результат.

Приготування

Спочатку добре помий м’ясо та почисть його від плівок. Обітри паперовими рушниками. Зроби сольовий розчин. Для цього змішай у 100 мл води по 15 г нітритної та звичайної солі. Потрібно, щоб вона розчинилася. Набери сольовий розчин у шприц та наколи м’ясо з усіх боків. Засолене м’ясо потрібно покласти в герметичний пакет. Залиш його на три дні в холодильнику. Підготуй спеції. Змішай улюблені приправи. М’ясо промий від солі та натри спеціями. Поклади на деко. Випікай шинку при 80 °C на режимі конвекції протягом восьми годин. Перевір шинку ножем, зріж шматочок та подивись, чи пропеклася вона. Якщо ні, витримай за такої температури ще годину. Готово!

Раніше ми розповідали, як приготувати в’ялене м’ясо в домашніх умовах.

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