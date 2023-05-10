Магазинній до такої далеко! Як приготувати шинку в домашніх умовах

Шинка — смачне доповнення до бутербродів, піци, сирної чи м’ясної тарілки. Її можна їсти як закуску або ласувати як основною стравою. Та в магазинах якість шинки буває дуже сумнівна. Щоб приготувати її самостійно, потрібно лише м’ясо, спеції та трохи часу. В нашому матеріалі ти дізнаєшся, як готується шинка в домашніх умовах.
Шинка — неймовірно смачна і корисна. У ній містяться вітаміни групи B, а також білок. А ще у шинці є залізо, цинк і селен, які потрібні нам для підтримки імунітету. Часто шинка в магазинах досить сумнівної якості, у складі є емульгатори та різні жири, а має бути лише свинина та спеції.
Тому, щоб поласувати якісним та смачним м’ясом, ми розповімо, як приготувати шинку в домашніх умовах. Для більшості рецептів потрібен спеціальний пристрій — прес-форма для шинки. Вона є не у всіх, тому ми поділимося рецептом у духовці.
Процес приготування шинки досить довгий, але результат цього точно вартий. Адже її виходить багато і зберігається вона довше за магазинну. Тож тримай корисний рецепт.
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Подавати шинку можна відразу. Вона смакує однаково добре як гарячою, так і холодною. М’ясо вибирай середньої жирності, це суттєво впливає на результат.
Приготування
Раніше ми розповідали, як приготувати в’ялене м’ясо в домашніх умовах.
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